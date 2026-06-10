Soueast lance le S08 DM au Maroc, un SUV de 7 places

Soueast, distribué par M-Automotiv, célèbre sa première année au Maroc avec plus de 1.500 véhicules vendus et le lancement du S08 DM. Ce SUV hybride rechargeable 7 places du segment D combine 347 ch, une longue liste d’équipements et un prix de lancement fixé à 349.900 DH.

Le 10 juin 2026 à 14h58 | Modifié 10 juin 2026 à 15h44

Un an après son arrivée sur le marché marocain, Soueast poursuit son développement à un rythme soutenu. La marque, distribuée par M-Automotiv, s’est rapidement implantée avec un réseau en expansion et des volumes en progression.

Le lancement du S08 DM marque une nouvelle étape. Positionné sur le segment des SUV D, ce modèle hybride rechargeable ambitionne de se démarquer par son niveau de puissance, son équipement très complet et un prix particulièrement compétitif.

Un SUV affirmé, aux proportions généreuses

Le Soueast S08 DM adopte les codes des SUV du segment D avec une silhouette imposante et des proportions adaptées à une configuration 7 places.

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Le design extérieur repose sur des lignes tendues et une face avant marquée par une signature lumineuse horizontale et une calandre large, qui renforcent sa présence sur la route.

Le profil met en avant un empattement long et des surfaces vitrées importantes, optimisant à la fois l’habitabilité et la luminosité à bord. Les passages de roues marqués soulignent son positionnement SUV.

À l’arrière, le modèle adopte une signature lumineuse étirée sur toute la largeur, un choix devenu courant sur ce segment et qui accentue la perception de largeur du véhicule.

Un habitacle richement équipé pour un confort optimal

L’intérieur du S08 DM se distingue par un niveau d’équipement particulièrement élevé pour sa catégorie. Le SUV intègre notamment un toit panoramique, des sièges chauffants et ventilés, ainsi qu’un système de climatisation tri-zone.

La planche de bord est dominée par un écran multimédia central orientable, complété par un affichage du châssis transparent et plusieurs technologies d’aide à la conduite.

À bord, le confort est renforcé par la présence d’un système audio à 12 haut-parleurs, ainsi que d’un mini-réfrigérateur de 4,4 litres intégré. L’ensemble s’inscrit dans une logique d’habitacle proche de celle d’un véhicule haut de gamme.

Le S08 DM propose également une myriade d’ADAS (aides à la conduite) destinées à améliorer la sécurité et l’assistance au quotidien.

Une motorisation hybride rechargeable de 347 ch

Sous le capot, le Soueast S08 DM embarque une motorisation hybride rechargeable de nouvelle génération. Le système développe une puissance cumulée de 347 ch et un couple de 525 Nm.

Cette architecture permet au SUV d’offrir à la fois des performances dynamiques et une conduite optimisée en usage urbain, grâce au mode 100% électrique.

La batterie LFP de 18,4 kWh permet de parcourir plus de 107 km en électrique, tandis que l’autonomie totale peut atteindre jusqu’à 1.000 km selon les données constructeur. La consommation mixte est annoncée à 5,3 L/100 km.

Prix et positionnement

Le Soueast S08 DM est proposé en une seule finition, très bien équipée.

Le prix de lancement est fixé à 349.900 DH, un tarif particulièrement agressif au regard du positionnement, des performances et du niveau d’équipement proposé.

Le constructeur met également en avant un dispositif de garantie particulièrement long, avec une garantie moteur de 10 ans ou 1.000.000 km, une garantie véhicule de 7 ans ou 200.000 km, ainsi qu’une garantie batterie de 8 ans ou 160.000 km.

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