Lesieur Cristal : Badr Eddine Aboussoror revient aux commandes commerciales, Badreddine Idrissi Sbai prend la direction financière
Le groupe réorganise son état-major avec deux profils passés par de grands groupes internationaux. Le premier supervisera les activités B2B, B2C et export, tandis que le second aura dans son périmètre la finance, le juridique et les systèmes d’information.
Dans le cadre de l’évolution de son organisation interne et de la poursuite de sa dynamique de transformation, Lesieur Cristal annonce la nomination de Badr Eddine Aboussoror au poste de directeur exécutif Sales & Développement marché, et de Badreddine Idrissi Sbai au poste de directeur exécutif financier.
Ces nominations s’inscrivent dans une volonté claire : consolider les fonctions clés du groupe, renforcer le pilotage de ses activités et accompagner durablement son développement sur ses différents marchés.
Fort de plus de vingt ans d'expérience au sein de groupes de référence tels que Mondelez, Procter & Gamble, BMCE Capital et Forafric, et après une première expérience réussie au sein de Lesieur Cristal, Badr Eddine Aboussoror fait son retour au sein du groupe en qualité de directeur exécutif Sales & Développement marché.
Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de superviser les activités B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer) et export, avec l’objectif d’accompagner la dynamique commerciale du groupe, de renforcer la proximité avec ses marchés et de soutenir une croissance durable, en cohérence avec les ambitions de Lesieur Cristal.
Badreddine Idrissi Sbai rejoint pour sa part Lesieur Cristal en tant que directeur exécutif financier. Il cumule plus de vingt ans d’expérience dans des environnements internationaux exigeants, notamment au sein de Whirlpool, British American Tobacco et Procter & Gamble. Son parcours lui confère une expertise reconnue en pilotage de la performance, en structuration financière et en conduite de projets de transformation.
À ce titre, il aura la responsabilité des périmètres finance, juridique et systèmes d’information. Sa mission consistera notamment à renforcer les standards de gestion du groupe, à accompagner sa transformation et à contribuer à la solidité de son pilotage financier et organisationnel.
"Ces nominations renforcent notre capacité à accélérer notre transformation, à améliorer notre compétitivité et à soutenir nos ambitions de croissance au Maroc comme à l'international. Elles constituent un atout important pour l'exécution de notre plan stratégique et la création de valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes", a déclaré Karim Manssour Dahbi, directeur général de Lesieur Cristal.
Par ailleurs, Baligh Ghedira, directeur général adjoint, a quitté ses fonctions pour entreprendre un nouveau projet professionnel. La direction générale et l’ensemble des équipes saluent son engagement et lui souhaitent plein succès dans la suite de son parcours.
Ces évolutions renforcent l'organisation de Lesieur Cristal et sa capacité à exécuter son plan stratégique, au service d'une croissance durable, compétitive et créatrice de valeur.
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