Des responsables d’entreprises françaises reçus à Rabat autour des opportunités d’investissement au Maroc

En visite d’étude du 8 au 12 juin 2026, la délégation a échangé avec Rachid Talbi Alami sur le climat des affaires, les grands chantiers du Royaume et ses initiatives africaines, dont l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique et le gazoduc Maroc-Nigeria.

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a reçu mardi 9 juin 2026 à Rabat une délégation de responsables d’entreprises françaises, en visite d’étude au Maroc du 8 au 12 juin, dans un contexte de renforcement des échanges économiques entre le Royaume et ses partenaires européens.

Composé de dirigeants de sociétés opérant dans différents secteurs, dont la liste n’a pas été précisée, le groupe français souhaite s’informer sur les grands chantiers engagés par le Maroc et sur son positionnement comme plateforme reliant l’Afrique au reste du monde, selon la Chambre des représentants.

Lors de cette rencontre, Rachid Talbi Alami a présenté aux membres de la délégation les réformes menées au Maroc, l’évolution du climat des affaires et le cadre juridique de l’investissement. Il a également mis en avant les infrastructures, la stabilité institutionnelle et les atouts économiques du Royaume pour les investisseurs étrangers.

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Les échanges ont aussi porté sur les initiatives marocaines en direction du continent africain, notamment l’initiative royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique et le projet de gazoduc Afrique-Atlantique Maroc-Nigeria.

Ces projets s’inscrivent, selon les autorités marocaines, dans une logique de coopération Sud-Sud, d’intégration régionale et de développement partagé en Afrique.

Le président de la Chambre des représentants a par ailleurs présenté les spécificités du système politique marocain et les grandes étapes de l’expérience parlementaire nationale, forte de six décennies.

Cette rencontre intervient alors que le Maroc cherche à consolider son rôle de hub industriel, logistique et financier entre l’Europe et l’Afrique, en attirant davantage d’investissements étrangers dans les secteurs liés aux infrastructures, à l’énergie, à l’industrie et aux services.

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