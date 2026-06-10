Le suédois Trelleborg inaugure à Nouaceur une usine aéronautique de 130 MDH

Implanté à Midparc, le nouveau site fabriquera des systèmes d’étanchéité destinés aux avions et au spatial. Il devrait créer entre 150 et 200 emplois qualifiés et devient la deuxième implantation du groupe au Maroc, après Kénitra.

Spécialiste mondial des solutions polymères, le groupe suédois Trelleborg a inauguré mardi 9 juin 2026 à Midparc, dans la province de Nouaceur, une nouvelle unité industrielle dédiée à la fabrication de systèmes d’étanchéité destinés au secteur aéronautique et spatial.

Réalisée pour un investissement d’environ 130 millions de DH, cette unité produira des systèmes d’étanchéité destinés aux chaînes de valeur de l’aéronautique et du spatial. Elle doit permettre la création de 150 à 200 emplois qualifiés, selon les données présentées lors de l’inauguration.

Le nouveau site constitue la deuxième implantation industrielle de Trelleborg au Maroc, où le groupe dispose déjà d’une unité à Kénitra. Il s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé entre l’État marocain et Trelleborg lors du Marrakech Air Show 2024.

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Pour les autorités marocaines, ce projet doit contribuer au renforcement de l’écosystème aéronautique national, en apportant de nouvelles compétences techniques dans la fabrication de composants à forte valeur ajoutée et en soutenant l’objectif de relèvement du taux d’intégration locale.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, de l’ambassadrice de Suède au Maroc, Fredrika Ornbrant, du gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, du président-directeur général de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi, et du président-directeur général du groupe Trelleborg, Peter Nilsson.

Dans une déclaration à cette occasion, Ryad Mezzour a estimé que cet investissement traduisait la confiance du groupe suédois dans la plateforme industrielle marocaine. Il a également souligné que le Maroc disposait d’un positionnement compétitif pour accompagner le développement d’activités de Trelleborg en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, notamment dans l’aéronautique, le ferroviaire, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

Trelleborg avait annoncé en 2024 son intention d’installer cette unité à Midparc, près de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, afin de servir localement plusieurs clients de l’industrie aéronautique et d’accroître ses capacités de production dans un secteur en croissance.

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