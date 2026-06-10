À Kariat Ba Mohamed, une affaire présumée d’exploitation sexuelle de mineures suscite l’émoi
Selon des sources locales, deux adolescentes issues d’un milieu précaire sont concernées par le dossier. L’AMDH a saisi le procureur général près la cour d’appel de Fès pour demander des éclaircissements.
Une affaire présumée d’exploitation sexuelle de mineures secoue depuis plusieurs semaines la commune de Kariat Ba Mohamed, dans la province de Taounate.
Des sources de la société civile consultées par Médias24 confient que deux jeunes filles mineures issues d’un milieu social précaire sont concernées par l'affaire.
Ces mêmes sources rapportent l'implication présumée d'une femme ayant joué le rôle d’intermédiaire entre les adolescentes et plusieurs hommes mis en cause. Toutefois, les circonstances exactes des faits ainsi que l’étendue de l’affaire n’ont pas encore été officiellement précisées par les autorités compétentes. Le flou persiste aussi sur l'identité, l’âge et la situation socioprofessionnelle des personnes concernées.
Selon les informations recueillies auprès de sources locales, sept personnes font actuellement l’objet de poursuites ou de mesures de détention dans le cadre de l’enquête, parmi lesquelles la femme soupçonnée d’avoir servi d’intermédiaire.
Face aux nombreuses interrogations soulevées par cette affaire, le bureau régional de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) Fès-Meknès a adressé une correspondance au procureur général près la cour d’appel de Fès. L’organisation y demande des éclaircissements sur les détails de l'affaire afin de permettre une meilleure information de l’opinion publique.
L’AMDH affirme également avoir tenté d’entrer en contact avec les familles concernées afin de leur proposer un accompagnement juridique et moral. Selon l’association, cette démarche n’a pas abouti. Elle envisage néanmoins de se constituer partie civile lors du procès afin de suivre l’évolution du dossier et de contribuer à la protection des victimes.
Dans sa correspondance, l’organisation évoque également des informations faisant état de "pressions présumées exercées sur certaines familles pour les dissuader de poursuivre les démarches judiciaires". Ces allégations, à ce stade, n’ont fait l’objet d’aucune confirmation officielle.
Parallèlement, les associations gestionnaires des établissements Dar Al Taliba de Kariat Ba Mohamed ont publié un communiqué de clarification dans lequel elles démentent tout lien entre les personnes concernées par l’enquête et leurs structures d’accueil. Elles dénoncent la diffusion d’informations qu’elles jugent "infondées" et annoncent se réserver le droit d’engager des poursuites contre toute atteinte à leur réputation.
Alors que l’enquête se poursuit, cette affaire relance le débat sur la protection des mineures en situation de vulnérabilité, ainsi que sur les mécanismes d’accompagnement social, éducatif et psychologique destinés à prévenir ce type de dérives.
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