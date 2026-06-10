Figure des arts plastiques au Maroc, Saâd El Hassani est décédé

L’artiste marocain est mort mardi 9 juin 2026 à Casablanca, à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie. Il laisse derrière lui un parcours marqué par la discrétion, une sensibilité esthétique affirmée et plusieurs décennies de création.

Le 10 juin 2026 à 11h18 | Modifié 10 juin 2026 à 12h01

L’artiste plasticien marocain Saâd El Hassani est décédé mardi 9 juin 2026 à Casablanca, à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie.

Figure respectée de la scène artistique nationale, le défunt a marqué le paysage des arts plastiques au Maroc par un parcours riche en créations et en expériences artistiques, caractérisé par une sensibilité esthétique affirmée et une vision créative singulière.

Tout au long de sa carrière, Saâd El Hassani s’est imposé comme l’une des voix artistiques les plus sincères de la scène plastique marocaine. Il a enrichi le paysage artistique national grâce à un parcours jalonné d’expériences créatives remarquables, marqué par une grande sensibilité esthétique et une vision artistique profonde.

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Avec sa disparition, la famille artistique et culturelle perd une figure qui a su s’imposer avec discrétion et noblesse, laissant derrière elle une œuvre qui témoignera durablement de sa passion pour l’art et l’expression artistique.

En cette douloureuse circonstance, la famille de Médias24 adresse ses plus sincères condoléances et ses sentiments de compassion à sa famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’à tous ceux qui l’ont aimé et admiré.

Nous prions Dieu de l’accueillir en Sa vaste miséricorde et d’accorder à ses proches patience et réconfort.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

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