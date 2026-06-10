Première : à Dakhla, l’École française Odette du Puigaudeau organise les épreuves du baccalauréat

Créé en 2012, l’établissement accueille aujourd’hui 241 élèves, de la petite section à la terminale. Cette année, 33 candidats ont pu passer l’examen directement dans leur ville, sans devoir se déplacer vers un autre centre.

L’École française Odette du Puigaudeau a franchi une nouvelle étape avec l’organisation, pour la première fois, des épreuves du baccalauréat sur son site de Dakhla. Les examens se sont déroulés en présence de Guylène Esnault, qui a salué cette avancée pour les élèves, leurs familles et l’ensemble de la communauté éducative.

Créé en 2012, l’établissement accueille aujourd’hui des élèves de la petite section à la terminale. L’ouverture d’un centre d’examen à Dakhla a permis à 33 candidats de passer les épreuves du baccalauréat directement dans leur ville.

Selon l’établissement, cette évolution traduit la confiance accordée à l’école et son intégration au dispositif de l’enseignement français à l’étranger. Elle répond également aux attentes des familles des 241 élèves scolarisés au cours de l’année, qui ont opté pour un enseignement conforme aux standards de l’Éducation nationale française.

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L’école poursuit par ailleurs son développement autour de trois axes : le renforcement du plurilinguisme, l’accompagnement de la réussite scolaire à travers un projet éducatif global et la formation d’élèves citoyens et écoresponsables.

L’organisation des premières épreuves du baccalauréat à Dakhla marque ainsi une nouvelle étape dans l’histoire de l’École française Odette du Puigaudeau et dans le développement de l’offre d’enseignement français dans la région.

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