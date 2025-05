CAN U20 : La Sierra Leone, prochain adversaire du Maroc en quarts de finale

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Au terme de la cinquième et ultime journée du groupe A, jouée vendredi 9 mai, la Sierra Leone occupe la deuxième place, derrière l'Afrique du Sud et devant l'Egypte. Les trois équipes, comptant 7 points chacune, sont départagées au goal average.

Les Lionceaux de l'Atlas ont bouclé la phase de poules en tête du groupe B avec 7 points, après deux victoires contre le Kenya et la Tunisie et un nul face au Nigeria.

Ils jouent leur quart de finale lundi prochain, à 16h00 (GMT+1).

