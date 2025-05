CAN U20. Le Maroc écarte la Tunisie et file en quarts de finale (3-1)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La tension était palpable ce mercredi à Ismaïlia, alors que le Maroc et la Tunisie s’affrontaient dans un match crucial pour la qualification. Sur fond de rivalité régionale et d’enjeu sportif, la rencontre a donné lieu à un combat disputé mais parfois brouillon, sur la pelouse du stade Canal de Suez.

Les Marocains ont ouvert la marque à la 34e minute grâce à une superbe tête de Ayman Arguigue, à la réception d’un centre millimétré de Fouad Zahouani. Dominée en début de seconde période, l’équipe de Mohamed Ouahbi a vu la Tunisie égaliser à la 54e minute sur un tir de Anis Dubal, dévié par la défense marocaine.

Mais les Lionceaux ont eu le dernier mot : à la 86e minute, Smail Bakhty a profité d’un ballon mal renvoyé sur coup franc pour fusiller le gardien tunisien du pied gauche. Quelques minutes plus tard, Jones El Abdellaoui a scellé le sort du match sur une contre-attaque rondement menée, conclue du pied droit.

On attendait plus des Aigles de Carthage, repêchés à la dernière minute en remplacement de la Côte d’Ivoire. Mais ils semblaient sans véritable inspiration, comme s’ils avaient conscience de leurs limites face à un Maroc pourtant diminué. De leur côté, les Lionceaux de l’Atlas ont évolué avec une composition largement remaniée.

Trois titulaires manquaient à l’appel, dont le virevoltant Othmane Maamma, blessé lors du dernier match. Mohamed Ouahbi a ainsi misé sur la prudence et le turnover, sans grande cohésion, mais avec un pressing haut efficace.

Les Tunisiens ont tenté de prendre le jeu en passant par les ailes, notamment à la 9e minute lorsque Mohamed Anan a failli surprendre Benchaouch d’un tir en angle fermé. En réponse, les Marocains se sont montrés dangereux sur quelques situations, dont une frappe lourde de Houssem Essadek déviée en corner (32’).

Avant de rentrer au vestiaire, Fouad Zahouani a servi un centre parfait que Aymen Arguigue a bonifié d’une tête puissante pour ouvrir le score. Après la pause, les Tunisiens sont revenus avec de meilleures intentions et ont été récompensés à la 54e. Lorsque Anis Dubal a égalisé sur un tir dévié, laissant Benchaouch sans réaction.

Un but qui a brièvement relancé les espoirs tunisiens, mais la solidité des Marocains a fait la différence en fin de rencontre. C’est finalement Smail Bakhty qui a offert la victoire à son équipe (86’), en reprenant d’un tir du gauche un ballon traînant dans la surface, avant que Jones El Abdellaoui ne clôt la marque dans les arrêts de jeu.

Le Maroc valide donc son billet pour les quarts en tant que premier du groupe B, avec un mélange d’abnégation, de rigueur tactique et d’efficacité dans les moments clés. Il faudra cependant élever davantage le niveau face à l’Afrique du Sud.

