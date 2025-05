CAN U20 2025. Maroc-Tunisie : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

L'équipe nationale jouera ce mercredi 6 mai son dernier match de phase de groupes de la CAN U20 qui se déroule en Égypte du 27 avril au 18 mai. Elle affrontera la Tunisie à Ismaïlia à 16 h 00 (heure marocaine) dans un choc qui s'annonce particulièrement relevé.

Le match sera retransmis sur beIN Sports 6.

Avec une victoire face au Kenya et un nul décevant contre le Nigeria, la sélection nationale U20 n’a besoin que d’un point contre la Tunisie pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, qui se poursuit en Égypte. Après une prestation très moyenne face au Nigeria, les Lionceaux de l’Atlas ont à cœur de montrer un tout autre visage contre les Aigles de Carthage qui auront besoin aussi d'au moins un point pour assurer une place au tour suivant.

Avant ce match, le Maroc et le Nigéria comptent 4 points, devant la Tunisie (3 pts) et le Kénya (0 pt).

Quid des autres groupes ?

Dans le groupe A, la Sierra Leone occupe la première place avec 7 points, devant l’Afrique du Sud qui en compte 6. La Zambie suit avec 5 points, tandis que l’Égypte U20 est quatrième avec 4 points. La Tanzanie U20 ferme la marche avec 0 point. Quant à la situation dans le groupe C, la République démocratique du Congo mène avec 4 points, à égalité avec le Ghana U20, également à 4 points, mais avec une différence de buts inférieure. Le Sénégal U20 est troisième avec 1 point, tout comme la République centrafricaine U20, qui occupe la quatrième place avec un goal average défavorable.

Pour rappel, à l’issue de la phase de groupes, les deux premiers de chaque poule, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifient pour les quarts de finale.

En cas de qualification en tête de son groupe, le Maroc affrontera en quarts de finale le meilleur troisième issu du groupe B ou C. Si elle termine à la deuxième place, la sélection nationale sera opposée au premier du groupe B. Enfin, si elle se qualifie parmi les meilleurs troisièmes des groupes A ou B, elle devra faire face au leader du groupe C.

Les quatre sélections qui atteindront les demi-finales valideront automatiquement leur billet pour la Coupe du monde U20, prévue au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.

