Au bout d’un match sans relief, le Maroc et le Nigéria se sont quittés dos à dos (0-0), ce dimanche 4 mai, au Caire. Toujours en tête du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations U20, ils voient désormais la Tunisie se rapprocher après son succès face au Kenya (3-1), quelques heures plus tôt.

Can U20. Le Maroc et le Nigéria se neutralisent (0-0)

Au bout d’un match sans relief, le Maroc et le Nigéria se sont quittés dos à dos (0-0), ce dimanche 4 mai, au Caire. Toujours en tête du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations U20, ils voient désormais la Tunisie se rapprocher après son succès face au Kenya (3-1), quelques heures plus tôt.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le match nul et vierge du Maroc contre le Nigéria, ce dimanche 5 mai au Caire, peut être lu de différentes manières. D’un côté, ce point permet à l'équipe nationale de garder la tête du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations U20 à l’issue de la deuxième journée et surtout de se rassurer défensivement après avoir cherché le ballon au fond de ses filets à deux reprises contre le Kenya.

De l’autre, ce résultat a offert l’occasion à la Tunisie, futur adversaire du Maroc, de se replacer dans la course à la qualification, suite à sa victoire en début d'après-midi sur le Kenya (3-1). Plus inquiétant, le staff de l’équipe nationale semble avoir sacrifié les velléités offensives de ses protégés sur l’autel de l’équilibre défensif.

Soyons honnêtes : si vous n’aviez pas fait de sieste plus tôt, personne ne vous en voudra de vous être assoupi devant ce soporifique Maroc–Nigéria. Et si vous avez manqué une partie du match, rassurez-vous… vous n’avez rien raté. À moins, bien sûr, que vous soyez amateur de passes ratées, de contrôles approximatifs et de fautes à la pelle.

Car dans cette rencontre à onze tirs, dont seulement trois cadrés, aucun pour le Maroc, les défenseurs ont clairement pris le dessus sur les attaquants. Aucune des deux équipes n’est parvenue à imposer sa loi. Il y avait bien quelques bonnes intentions, mais les joueurs de champ ont trop souvent péché par manque de justesse, tandis que les gardiens, eux, ont passé une soirée bien tranquille.

On attendait Othmane Maama dans un rôle de détonateur. Mais avant de sortir sur civière en raison d’une blessure musculaire à la cuisse, il a rarement réussi à se défaire du marquage adverse. Et comme ni Saad El Haddad ni Mouad Dahak n’ont su tirer leur épingle du jeu, le Maroc est resté désespérément inoffensif.

Seul Aymen Arguigue aurait pu sortir ses coéquipiers de l’ornière, à la réception d’un coup franc parfaitement botté par Hossam Essadek (66’). Mais l’attaquant marocain n’a pas réussi à maîtriser le ballon et a vu sa tête passer de peu à côté des cages adverses.

C’est défensivement que les Marocains ont été les plus satisfaisants. Plus compacts et serrant les lignes pour laisser un minimum d’espace aux Nigérians, les hommes de Mohamed Ouahbi ont globalement réussi à anesthésier l’attaque adverse. Il a fallu attendre la 44e minute pour voir le premier tir cadré : une frappe tendue de Precious Benjamin, détournée en corner par Yanis Benchaouch.

Après la pause, le passeur sur le premier tir cadré nigérian, Israel Ayuma, a de nouveau sollicité le gardien marocain d’une frappe lointaine à la 48e minute. La suite s’est résumée à une succession de ballons perdus, comme en témoignent les faibles taux de passes réussies : 69 % pour le Maroc, 74 % pour le Nigéria.

Bref, une rencontre qui n’a pas atteint des sommets… sauf en matière de fautes commises (34 fautes). Mais l’essentiel est ailleurs, puisqu’avec ce résultat, l’équipe nationale a de fortes chances de se qualifier pour les quarts de finale, car en plus des deux premiers de chaque groupe, les deux meilleurs troisièmes seront également invités au tour suivant. Mieux vaudra toutefois s’épargner ces calculs d’apothicaire… en évitant de perdre face à la Tunisie, ce mercredi 7 mai à 16 h.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.