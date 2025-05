Lesieur Cristal : deux nominations stratégiques pour renforcer la gouvernance du groupe

Dans un contexte de transformation continue et d'engagement affirmé en faveur d'une gouvernance responsable, Lesieur Cristal annonce la nomination de Yasmine Tabet-Derraz au poste de secrétaire générale du groupe, et celle d'Oussama Sabry à la tête de la direction des ressources humaines.

Yasmine Tabet-Derraz à la tête du Secrétariat général

Succédant à Sophie Gavard-Benjelloun, Yasmine Tabet-Derraz rejoint le comité exécutif et assumera plusieurs fonctions transversales : juridique, conformité, éthique, gouvernance et communication externe. Son parcours témoigne d'une solide expérience dans des secteurs exigeants. Diplômée en droit à Toulouse et titulaire d'un Executive MBA de HEC Paris, elle a notamment évolué dans les télécommunications avant de conseiller des groupes opérationnels dans la tech, la pharmacie et l'agroalimentaire. Elle avait accompagné Lesieur Cristal sur le programme de gouvernance "Ethika", avant de rejoindre ses rangs.

Oussama Sabry nommé DRH

Oussama Sabry succède à Abdellah Dourou, qui quitte le groupe après quatre années marquées par un engagement fort en matière de capital humain et de projets stratégiques. Présent chez Lesieur Cristal depuis 2009, Oussama Sabry a été un acteur de premier plan de la transformation RH et du dialogue social. Il cumule plus de vingt ans d'expérience, notamment après un passage chez Marsa Maroc. Diplômé d'un MBA et titulaire d'un master en management des RH, il est également docteur en psychologie organisationnelle. Il continue à structurer la fonction RH au service de la performance et de la responsabilité sociale du groupe.

Une gouvernance tournée vers l’avenir

Ces nominations s'inscrivent dans une dynamique d'alignement entre performance économique, impact sociétal et vision à long terme. La direction générale salue l'arrivée de ces deux profils complémentaires. "Leurs expertises ainsi que leur capacité à accompagner le changement seront déterminantes pour soutenir l'ambition de transformation durable du groupe", a déclaré Peter Tagge, directeur général de Lesieur Cristal.

