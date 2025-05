Kénitra : 145 cas d’asphyxie dans une unité industrielle

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Un incident préoccupant s’est produit dans la soirée du lundi 5 mai à Kénitra, où des dizaines de travailleurs ont été victimes d’asphyxie dans une unité industrielle de la ville. Au total, 145 personnes ont été admises aux urgences de l’hôpital Zemmouri pour recevoir les soins nécessaires. Les causes de cet incident restent pour l’instant inconnues.

Selon le professeur Yassine Hafiani, directeur de l’hôpital Zemmouri, l’établissement a été confronté à un afflux massif et soudain de patients souffrant de troubles respiratoires. "Nous avons reçu environ 145 cas en très peu de temps", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse.

Le Pr Hafiani précise que les symptômes variaient entre des troubles respiratoires légers à modérés, souvent aggravés par l’état de panique ou le stress psychologique.

"Tous les patients ont reçu l’oxygène et les soins nécessaires. Grâce à l’effort collectif des professionnels de santé, nous avons pu assurer leur prise en charge rapide et efficace. Heureusement, tous les cas ont quitté l’hôpital sains et saufs après traitement", a-t-il rassuré.

Les circonstances exactes de l’incident au sein de l’unité industrielle (une usine de câblage) n’ont pas encore été précisées par les autorités. Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer les causes de cette vague d’intoxication.

