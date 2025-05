Casablanca : suspension du khalifa d'un caïd soupçonné de corruption

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette décision fait suite à l'ouverture d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour des soupçons de corruption à l'encontre du khalifa, indique le ministère dans un communiqué.

Les procédures administratives appropriées seront engagées à l'encontre du concerné, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la lumière des résultats de l'enquête et de la procédure judiciaire, conclut le communiqué.

