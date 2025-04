L’or s’envole vers de nouveaux records à 3.229$ l'once

Le métal jaune poursuit sa course haussière et atteint un sommet historique à 3.229 dollars l’once ce vendredi 11 avril. Une performance alimentée par plusieurs facteurs : affaiblissement du dollar, espoirs de baisse de taux de la Fed et regain de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.