Wall Street ouvre en hausse, se reprend après la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, tentant un rebond après le repli de la veille causé par l'évocation d'une possible hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 14H15 GMT, l'indice Nasdaq gagnait 1,26%, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,92% tandis que le Dow Jones progressait de 0,36%.

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"Le marché s'adonne à une chasse aux bonnes affaires après la vague de ventes qui a suivi la réunion de politique monétaire de la Fed", résume Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La banque centrale américaine a décidé - comme attendu et à l'unanimité - de laisser ses taux inchangés mercredi, à l'issue de la première réunion de son nouveau président Kevin Warsh.

En revanche, les responsables américains ont suggéré, via leurs prévisions, qu'un resserrement monétaire pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année face à l'accélération de l'inflation due au conflit au Moyen-Orient.

Ce ton "plus ferme qu'attendu a pris les marchés de court" alors que la Fed envisageait encore une baisse en mars, note David Morrison, de Trade Nation, entraînant un repli des indices à Wall Street.

Wall Street préfère un environnement monétaire plus accommodant, propice à la croissance des entreprises et aux investissements.

Après s'être nettement tendus la veille dans la foulée de l'annonce de la Fed, les taux obligataires reprenaient leur souffle: l'échéance à dix ans évoluait jeudi autour de 4,43% contre 4,49% mercredi en clôture. Le deux ans se détendait à 4,15%, contre 4,18%.

En parallèle, la baisse des cours du pétrole soutient les actions, au lendemain de la signature du protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz.

Le trafic des navires "commerciaux commencera immédiatement", précise l'accord et sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, une fois le détroit d'Ormuz déminé.

Côté entreprises, "les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent le rebond" des indices, note Patrick O'Hare.

Intel (+7,58% à 130,28 dollars) était recherché après que Donald Trump a déclaré dans la nuit sur son réseau Truth Social que le groupe s'était engagé avec Apple pour concevoir et fabriquer des puces aux États-Unis.

Dans son sillage, le géant Nvidia s'octroyait 1,62%, Micron s'envolait de 5,66%, AMD avançait de 3,50% et Marvell bondissait de 7,71%.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (+3,72% à 236,51 dollars), maison mère de Rockstar Games, était porté par l'annonce jeudi de l'ouverture des préventes de "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) dès le 25 juin.

La sortie très attendue de ce nouvel opus, désormais prévue pour novembre, a été repoussée à plusieurs reprises et interviendra plus de treize ans après GTA V.

Le groupe de conseil Accenture plongeait de 16,25% à 130,67 dollars, pâtissant d'une révision à la baisse de ses prévisions annuelles à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, jeudi.

L'entreprise a également annoncé une série d'acquisitions dans la cybersécurité, une stratégie qui suscite des interrogations chez certains analystes, alors que le secteur évolue dans un climat incertain face au développement rapide de l'intelligence artificielle.

La place américaine sera fermée vendredi pour observer le jour férié de Juneteenth.

Nasdaq