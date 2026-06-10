SpaceX: Wall Street oscille entre ferveur et doutes avant une entrée en Bourse titanesque

À quelques jours de la cotation historique du géant de l'espace SpaceX, l'effervescence gagne les milieux financiers, où les analystes oscillent entre enthousiasme et doutes autour de cette opération hors norme.

"La demande semble bien se profiler (...), il ne fait aucun doute qu'il y a une véritable ferveur autour" de l'entreprise d'Elon Musk, commente auprès de l'AFP Matthew Kennedy, spécialiste des entrées en Bourse (IPO) pour le cabinet Renaissance Capital.

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Avec une levée de fonds espérée à 75 milliards de dollars, l'opération, attendue le 12 juin, devrait être la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée.

Plus de 555 millions d'actions seront mises en vente au prix unitaire de 135 dollars. A ce prix, SpaceX affichera une valorisation record de 1.765 milliards de dollars, la plaçant directement parmi les mastodontes de Wall Street.

"Nous avons constaté un engouement sans précédent, nullement comparable à ce que nous avions connu auparavant" pour des opérations du genre, commente auprès de l'AFP Eva Ados, responsable de la stratégie d'investissement chez ERShares.

Cette entreprise a déjà une participation au capital de SpaceX via l'investissement dans un véhicule ad hoc (SPV).

"Rien ne captive autant l'imagination que la conquête spatiale", c'est pourquoi ce titre "suscite un engouement que peu d'autres entreprises sont capables de provoquer", avance Matthew Kennedy.

Pour Kim Forrest, de Bokeh Capital Partners, l'image "cool" de la marque et le talent d'Elon Musk pour le marketing jouent aussi un rôle important, de quoi doper l'intérêt pour l'opération.

Environ 30% des nouvelles actions seront d'ailleurs réservées aux particuliers, afin d'attirer un public plus large qu'à l'accoutumée.

Une rentabilité questionnée

Mais cet enthousiasme se heurte à des doutes.

"SpaceX n'est probablement pas une valeur qui figurera un jour dans mes portefeuilles", prévient Kim Forrest.

Pour elle, en dehors du réseau internet satellitaire Starlink, chapeauté par SpaceX, "les sommes dépensées" par l'entreprise "ne sont pas affectées à des fins directement rentables."

Ses divisions dédiées aux lancements de fusées et à l'intelligence artificielle (IA) enregistrent d'importantes pertes.

Le chiffre d'affaires de SpaceX a bondi à 18,7 milliards de dollars en 2025, en hausse de 33% sur un an, mais les coûts ont grimpé plus vite encore, creusant une perte nette de 4,9 milliards.

La question de la valorisation hors norme divise donc: le cabinet d'analyse Morningstar estime même la juste valeur du groupe autour de 780 milliards de dollars, moitié moins que celle envisagée par le groupe.

"Est-ce une tentative cynique de refiler un projet extrêmement coûteux et hautement spéculatif à un public crédule?", questionne David Morrison, de Trade Nation, dans une note.

Baromètre pour le marché

"Les rapports qui soulignent que la valorisation de l'entreprise constitue un facteur de risque sont probablement fondés", reconnaît Matthew Kennedy, de Renaissance Capital.

"Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles cette somme est justifiée", estime-t-il, mentionnant notamment de récents mégacontrats de plusieurs milliards de dollars avec Google ou Anthropic, fleuron américain de la course à l'IA.

"Si les gens sont prêts à payer ce prix et à investir, c'est un bon signe pour le marché dans son ensemble", juge pour sa part Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

L'entrée en Bourse de SpaceX pourrait ainsi servir de baromètre pour la vague à venir: les géants de l'IA Anthropic et OpenAI (créateur de ChatGPT) ont annoncé avoir déposé leurs dossiers respectifs d'introduction en Bourse.

"Si les choses tournent mal, cela risque fort de freiner les introductions en Bourse. En revanche, si les résultats sont bons, cela pourrait bien marquer le début d'un nouveau rebond dans ce domaine", conclut Matthew Kennedy.