La SNCF annonce une reprise progressive du trafic ferroviaire gare de l'Est après une panne d'électricité

Le trafic ferroviaire va reprendre progressivement jeudi soir au départ de la gare de l'Est à Paris après une panne d'électricité générale sur le réseau Paris-Est, a assuré la SNCF vers 20H00, mais une journaliste de l'AFP sur place n'avait pas encore constaté de reprise effective à 20H40.

Le trafic "est détourné sur des lignes électrifiées", et "va pouvoir reprendre", a indiqué une porte-parole de SNCF Réseau vers 20H00, sans pouvoir dire à ce stade si cette panne d'électricité démarrée vers 18H30 était liée ou non à l'épisode de canicule que connait la France.

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Sur place, à 20H40, aucun train n'était cependant reparti, a constaté une journaliste de l'AFP, et les haut-parleurs de la gare indiquaient toujours qu'une reprise du trafic était attendue pour 22H00.

La plupart des voyageurs attendaient, résignés, dans le hall de la gare, dans une ambiance calme et suffocante.

A 20H45, sur les panneaux horaires du site internet de la SNCF, tous les TGV vers l'Est de la France restaient affichés avec des retards compris entre 45 minutes et trois heures et demie à destination du Luxembourg, de Stuttgart, de Remiremont (Vosges), de Saint-Dié des Vosges, de Strasbourg ou de Reims.

Quant aux trains Transilien de la ligne P vers Meaux, Coulommiers et Château-Thierry, au départ de la gare de l'Est, ils étaient tous annulés jusqu'à 20H50.

Sur les réseaux sociaux, des voyageurs ont aussi évoqué une "situation catastrophique" sur la ligne de RER E, en direction de Chelles, Gournay et Tournan, dans la banlieue Est de Paris, où des passagers étaient évacués à pied dans les tunnels.

Aucune confirmation sur ce sujet n'avait été obtenue jeudi soir par l'AFP auprès de la SNCF. Mais l'association de défense des voyageurs Fnaut évoque "des milliers d'usagers bloqués dans des trains surchauffés suite à une panne électrique".