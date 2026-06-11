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Les Bourses européennes terminent en hausse malgré la hausse des taux de la BCE

Les Bourses européennes terminent en hausse malgré la hausse des taux de la BCE
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Le 11 juin 2026 à 15h52

Les Bourses européennes ont clôturé en hausse jeudi, indifférentes au relèvement des taux de la Banque centrale européenne (BCE), que les marchés avaient anticipé, et au regain de tensions au Moyen-Orient.

Les prises de risques ont cependant ralenti en fin d'après-midi après la conférence de presse de Christine Lagarde, présidente de la BCE. Paris a progressé de 0,48%, tout comme Londres, et un peu moins que Milan (+0,95%). Francfort a fini quasi à l'équilibre (+0,06%).

Nasdaq

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Le 11 juin 2026 à 15h52

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