Inforisk lance de nouveaux outils pour mieux évaluer les clients, les fournisseurs et les risques de paiement

Présentées lors d’une rencontre avec la presse, ces solutions s’appuient notamment sur la cartographie de 12.000 groupes marocains et une base de 70.000 personnes politiquement exposées. L’objectif : rendre la donnée d’entreprise plus exploitable dans les décisions du quotidien.

Lors de cette rencontre avec la presse, la direction d’Inforisk a rappelé la dépendance des modèles d'intelligence artificielle vis-à-vis de la qualité des données d'entrée. Pour que les algorithmes de scoring, de prédiction ou d'automatisation fonctionnent de manière fiable, les données doivent être collectées, structurées, codifiées en français et en arabe, et corrigées quotidiennement afin d'éviter les erreurs d'interprétation.

"Nous considérons qu'il existe une véritable industrie de la data. Tous les jours, nous traitons l'information comme une matière première industrielle qui doit alimenter des processus de production rigoureux. Ce que les entreprises recherchent aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des outils technologiques supplémentaires, c'est surtout une donnée de qualité, contrôlée de bout en bout, en français et en arabe, mise à jour quotidiennement", précise Khalid Ayouch, président-directeur général d'Inforisk.

Fondée en 2005, Inforisk gère une base de données nationale qui recense 950.000 établissements marocains, 2,5 millions de bilans financiers collectés depuis cette date, 1,45 million de dirigeants, 1,3 million d'associés et 800.000 bénéficiaires effectifs.

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À l'échelle internationale, l’entreprise s'appuie sur le réseau mondial Dun & Bradstreet via la filiale commune Inforisk Altares Africa, ce qui lui permet d'accéder aux informations de 600 millions d'entreprises réparties dans 220 pays. Cette connexion permet également l'attribution du DUNS Number, un identifiant mondial utilisé par les donneurs d’ordres pour l’évaluation de leurs fournisseurs.

"Nous nous adressons à toutes les typologies de structures, de la TPE à la grande entreprise. Nos outils sont directement intégrés dans les processus internes de nos clients, qu'il s'agisse de l'octroi de crédit ou du référencement des fournisseurs. De plus, plusieurs administrations publiques utilisent nos services car elles préfèrent disposer d'une donnée structurée et accessible via des fonctionnalités spécifiques, plutôt que de traiter des informations brutes", explique Nora Lahbabi, directrice commerciale d'Inforisk.

Évaluation des risques consolidés : la solution "Groupes"

La première solution présentée traite de la cartographie des groupes d'entreprises. L'évaluation traditionnelle du risque de crédit se concentre généralement sur des entités juridiques uniques, ce qui peut masquer l'exposition consolidée liée aux structures complexes des conglomérats. Inforisk a ainsi répertorié 12.000 groupes marocains, représentant environ 100.000 filiales.

Accessible sur les plateformes Analytix, CashXTrade et Charika, cet outil permet :

- aux banques : de consolider leur exposition aux risques sur l'ensemble d'un groupe et de ses filiales pour évaluer d'éventuels effets de contagion financière.

- aux directeurs financiers et credit managers : de calculer l'encours global lié à un grand compte et de surveiller l'état financier des filiales.

- aux équipes commerciales : d'identifier des opportunités de vente croisée (cross-selling) au sein d'un même groupe.

- aux départements de conformité : de remonter les chaînes d’actionnariat pour identifier les bénéficiaires effectifs finaux et prévenir les conflits d’intérêts.

Conformité réglementaire et application de la loi de finances 50-25

Le cadre réglementaire lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), sous la supervision du ministère de l’Économie et des finances et de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), impose des règles de vigilance strictes à de nombreux assujettis (banques, assurances, notaires, comptables, avocats d'affaires).

Le module de conformité d’Inforisk intègre à cet effet une base de 70.000 personnes politiquement exposées (PEP) au Maroc, un suivi de la presse négative sur les bénéficiaires effectifs et un filtrage basé sur 1.300 listes de sanctions internationales.

Cette solution s’applique également à la gestion des obligations liées à la retenue à la source de la TVA (RAS TVA), introduite par la loi de finances 50-25. Ce texte impose aux donneurs d’ordres d'appliquer une retenue à la source de :

75% de la TVA facturée si le fournisseur présente une attestation de régularité fiscale (ARF) valide ;

facturée si le fournisseur présente une attestation de régularité fiscale (ARF) valide ; 100% de la TVA en l’absence de ce document.

L'application de ce dispositif est progressive, ciblant d'abord les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions de DH à partir de juillet 2026, avant de s'étendre aux tranches inférieures (350 MDH en 2027 et 200 MDH en 2028). Les modules d’Inforisk permettent d'intégrer ces vérifications aux ERP des entreprises afin de déterminer automatiquement le régime de retenue applicable avant chaque règlement.

Gestion du poste clients : la plateforme CashXTrade

La gestion de la trésorerie représente un enjeu important pour les PME marocaines. Selon les données d’une étude PwC menée en 2024 et partagée par Inforisk :

- Le poste clients représente entre 30% et 50% de l'actif du bilan des PME.

- Les impayés pèsent pour 1,8% du chiffre d'affaires.

- 15% du chiffre d'affaires est à recouvrer en permanence.

- 19% des entreprises paient à plus de 120 jours.

- 90% des entreprises déclarent ne pas relancer systématiquement l'ensemble de leurs clients débiteurs par manque de temps.

La plateforme CashXTrade combine les données d'Inforisk, la personnalisation des scénarios de relance et l’intégration de connecteurs ERP (Sage, Oracle, Odoo...). L'outil utilise des algorithmes prédictifs pour évaluer le comportement de paiement des acheteurs et anticiper les encaissements.

Selon les objectifs présentés par l'entreprise, l'utilisation de cette solution vise à réduire de 30% les retards de paiement moyens et à multiplier par trois la productivité des équipes chargées du recouvrement.

Encadrement technologique et souveraineté des données

Sur le plan technique, la direction d’Inforisk a indiqué que l'intégration de modèles de machine learning permet d'améliorer la précision des scores de défaillance de 10% à 15% par rapport aux méthodes statistiques classiques. L'entreprise souligne toutefois que l'analyse automatisée reste soumise à une validation humaine systématique menée par ses équipes de data scientists afin de limiter le taux de faux positifs.

Enfin, pour répondre aux exigences de confidentialité et de souveraineté des données financières, Inforisk dit héberger ses modèles de manière sécurisée en local, évitant ainsi le transfert d'informations sensibles vers des plateformes d'IA générative publiques externes.

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