RAGA 2026 : le Policy Center plaide pour une Afrique qui produit elle-même son récit stratégique

Présentée le 10 juin à Rabat, la 10e édition du rapport annuel met l’accent sur la souveraineté intellectuelle, la sécurité, l’intégration régionale et les réponses concrètes aux fragilités du continent. L’enjeu : dépasser les diagnostics pour mieux peser dans un ordre mondial en recomposition.

Le Policy Center for the New South a présenté, le mercredi 10 juin, la 10e édition de son Rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique (RAGA 2026), à l'occasion d'une rencontre réunissant experts, chercheurs et diplomates autour des grandes transformations qui traversent le continent.

Cette nouvelle édition s'inscrit dans un contexte international marqué par la fragmentation des équilibres mondiaux et la recomposition des rapports de force. Le rapport propose une lecture des évolutions géopolitiques, sécuritaires, technologiques et économiques qui façonnent l'Afrique contemporaine et interrogent sa place dans les dynamiques de puissance à l'échelle mondiale.

Parmi les principaux axes abordés figure la question de la souveraineté intellectuelle. Les auteurs du rapport défendent la nécessité pour les Africains de produire leur propre lecture des réalités du continent et de renforcer une expertise locale capable d'analyser les enjeux africains à partir de perspectives africaines.

(Publicité)

(Publicité)

Les débats ont également porté sur le lien entre paix, sécurité et développement. Les intervenants ont souligné le caractère indissociable de ces trois dimensions, estimant que la stabilité du continent demeure une condition essentielle au développement économique et social. Dans ce cadre, plusieurs mécanismes africains et internationaux ont été évoqués pour renforcer les capacités de financement des opérations de paix menées sur le continent.

La dimension géoéconomique occupe également une place importante dans cette édition. À travers plusieurs exemples concrets, les experts ont mis en avant les défis liés à la désindustrialisation et à la dépendance aux importations, tout en plaidant pour le développement de chaînes de valeur régionales capables de créer davantage de richesse et d'emplois sur le continent.

Le rapport s’intéresse par ailleurs à la place de l’Afrique dans un ordre mondial de plus en plus multipolaire. Plusieurs intervenants ont insisté sur l’importance d’une intégration régionale renforcée et d’une meilleure coordination entre les pays africains afin de faire entendre une voix plus unifiée dans les enceintes internationales.

Les questions liées aux nouvelles technologies et à la sécurité ont également occupé une place centrale dans les échanges. L’essor de l’intelligence artificielle, la montée des menaces hybrides et les enjeux de souveraineté numérique figurent parmi les défis identifiés.

Les experts ont notamment souligné la nécessité pour les pays africains de développer leurs propres écosystèmes technologiques afin de réduire leur dépendance et de mieux maîtriser les outils numériques stratégiques.

Au-delà des thématiques sectorielles, les discussions ont mis en avant une idée récurrente : celle de la nécessité de dépasser les diagnostics et les discours de principe pour privilégier des réponses concrètes aux défis du continent. Les intervenants ont notamment insisté sur l’importance de la gouvernance, de la discipline institutionnelle et de la volonté politique pour transformer les ambitions affichées en résultats tangibles pour les populations africaines.

À travers cette 10e édition du RAGA, le Policy Center for the New South entend ainsi contribuer au débat sur les grandes mutations du continent et alimenter la réflexion sur les trajectoires africaines dans un environnement international en profonde transformation.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.