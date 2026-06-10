Le Pakistan mène de nouvelles frappes meurtrières sur l'Afghanistan

Le Pakistan a repris ses bombardements mercredi sur l'Afghanistan voisin, les plus meurtriers depuis plusieurs semaines, Islamabad évoquant 26 morts dans des frappes dirigées contre le mouvement des talibans pakistanais, alors que Kaboul a déploré une dizaine de tués, dont au moins 11 enfants.

Dans la province afghane de Khost (sud-est), une maison a été complètement détruite, a constaté un journaliste de l'AFP. Des habitants creusent des tombes pour enterrer les personnes tuées dans l'attaque de la nuit.

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"Hier soir, l'armée pakistanaise a une nouvelle fois violé l'espace aérien de l'Afghanistan et bombardé des habitations civiles dans les provinces de Kunar, Khost et Paktika. Ces attaques ont tué 11 enfants, une femme et un homme âgé", a écrit sur X le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid.

"Des frappes précises et calibrées ont été menées le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan contre des repaires (...)" du groupe taliban pakistanais Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a déclaré pour sa part le ministre de l'Information Attaullah Tarar, sans mentionner de victimes civiles.

Le ministre pakistanais a invoqué de "récents incidents terroristes au Pakistan" pour expliquer ces frappes, indiquant avoir tué 26 combattants liés à ce groupe et touché quatre cibles, dont un camp d'entraînement, une cache d'armes et une cache liée à deux commandants du TTP.

Un responsable afghan de la province de Khost, qui a requis l'anonymat, a déclaré à l'AFP qu'une frappe sur une maison dans le district de Spera avait tué neuf personnes et fait dix blessés.

Plusieurs habitants ont confirmé ce bilan et ont affirmé que la frappe avait touché le village de Mane peu après minuit.

"Avec des gens des zones voisines, nous nous sommes précipités sur les lieux et avons secouru les personnes sur place. Nous avons même emmené certains blessés à la clinique", a décrit Ali Jan Akhlaqi, un habitant de 29 ans.

Shirbat Khan, 55 ans, a assuré à l'AFP que les personnes tuées n'avaient aucun lien avec les combattants et étaient "une famille pauvre, ils n'avaient rien fait".

- Relations envenimées -

Dans la province afghane de Paktika, voisine de la province de Khost, deux habitants ont indiqué qu'une autre attaque avait fait trois morts dans le district de Barmal. La frappe a touché une maison et les victimes sont des enfants, a précisé l'une de ces deux personnes.

Un calme relatif était revenu près de la frontière ces dernières semaines, après des affrontements sporadiques ayant mené fin février à l'éclatement d'une guerre entre les deux pays.

De violents combats ont eu lieu le long de la frontière et le Pakistan a mené des bombardements aériens sur des villes afghanes dont Kaboul et Kandahar (sud), où réside le chef suprême des talibans.

Au moins 372 civils afghans ont été tués dans ces violences entre le 1er janvier et le 31 mars, selon un rapport de l'ONU publié mi-mai.

Les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan se sont envenimées depuis que les autorités talibanes ont pris le pouvoir pour la deuxième fois, en 2021.

Les questions de sécurité sont un important point de friction. Islamabad accuse l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Islamabad a déclaré à plusieurs reprises que ses frappes en Afghanistan visaient ces combattants et qu'il ne prenait pas délibérément pour cible des civils.

La frontière entre les deux voisins est restée en grande partie fermée depuis la recrudescence de la violence en octobre, gelant de facto les échanges commerciaux.