Maroc-Écosse (Mondial 2026) : quelle heure, quelles chaînes

Le Gillette Boston Stadium de Foxborough sera le théâtre, ce vendredi 19 juin à 23 h, de la deuxième rencontre de l’équipe nationale en cette Coupe du monde 2026.

Après avoir obtenu un point précieux et encourageant face au Brésil (1-1) lors de la première journée, la sélection nationale cherche désormais à concrétiser cette entame par un succès indispensable pour entrevoir les seizièmes de finale.

Pour les hommes de Mohamed Ouahbi, ce duel face à la "Tartan Army" représente un premier tournant dans leur aventure américaine. Si la prestation collective et la force de caractère affichées contre la Seleção ont rassuré sur l’état d’esprit du groupe, l'objectif est désormais de transformer ces bonnes dispositions en victoire.

Un succès permettrait au Maroc de totaliser quatre points et garantirait à 90% sa qualification au prochain tour.

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Pour préparer au mieux cette échéance, le staff technique a mis l'accent sur la récupération physique dans le camp de base du New Jersey, tout en ajustant l'animation offensive.

Face à un adversaire réputé athlétique, la vitesse des transitions et la précision technique seront des atouts essentiels. Les cadres de l'équipe, à l'instar d'Achraf Hakimi, associés à la jeunesse prometteuse d'Ayyoub Bouaddi, devront faire preuve de patience et d'efficacité pour déstabiliser le bloc adverse.

En face, la sélection écossaise dirigée par Steve Clarke aborde la rencontre avec sérénité grâce à sa victoire inaugurale contre Haïti (1-0). Actuellement en tête du groupe, les Britanniques s'appuient sur une organisation défensive rigoureuse et un milieu de terrain dense, guidé par Scott McTominay et John McGinn.

Toutefois, les observateurs ont relevé certaines difficultés de la "Tartan Army" dans la création en attaque placée lors de leur premier match. Si le milieu de terrain marocain parvient à imposer sa maîtrise technique et à priver l'Écosse de ballons exploitables dans les airs, des opportunités devraient se présenter pour les attaquants nationaux. La vigilance restera cependant de mise sur les coups de pied arrêtés, l’un des points forts historiques de notre adversaire du vendredi.

Ce match possède également une résonance historique particulière. Les deux nations ne se sont croisées qu’une seule fois en Coupe du monde, lors de l'édition 1998 en France. Ce jour-là, à Saint-Étienne, le Maroc s'était imposé de brillante manière (3-0) grâce à un doublé de Salaheddine Bassir et à un but deAbdeljalil Hadda "Kamatcho". Malgré ce succès mémorable, le scénario cruel du match Brésil-Norvège avait éliminé les Lions de l'Atlas.

Vingt-huit ans plus tard, les contextes ont évolué. Si l'Écosse aborde ce rendez-vous avec un esprit de revanche et un fort soutien populaire, les Lions de l'Atlas possèdent aujourd'hui un statut consolidé par leur parcours historique au Qatar en 2022.

Bien que désignée favorite par plusieurs observateurs, la sélection marocaine aborde ce choc avec humilité et concentration. Face à une équipe écossaise déterminée et physique, le sérieux tactique et la discipline collective seront les clés pour faire un grand pas vers la qualification.

La rencontre sera diffusée sur Arryadia TNT, beIN Sports MAX 2 Arabia, beIN Sports MAX 4 Arabia, beIN Sports MAX 5 Arabia, beIN Sports MAX 6 Arabia, M6 et beIN Sports 1 FR à partir de 23 h, heure du Maroc.

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