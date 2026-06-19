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Les Bourses européennes portées par des mouvements contraires

Les Bourses européennes portées par des mouvements contraires
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Le 19 juin 2026 à 7h25

Deux des trois grandes Bourses européennes ont ouvert vendredi en hausse, sur un marché qui s'annonce calme avec la journée de repos à New York, et qui pondère deux informations contradictoires.

Après quelques minutes d'échanges, Paris (+0,18%) et Francfort (+0,16%) prenaient quelques risques contrairement à Londres (-0,12%), sur fond d'incertitudes politiques au Royaume-Uni. Les marchés restaient attentifs aux futurs pourparlers Iran/Etats-Unis et au durcissement du discours de la Fed, malgré la baisse des prix du pétrole.

Euronext CAC40

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Le 19 juin 2026 à 7h25

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