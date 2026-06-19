Ouahbi avant l’Écosse : “Nous voulons imposer notre rythme et notre style”

À la veille du choc face à l'Écosse pour la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur Mohamed Ouahbi et le milieu de terrain Azzedine Ounahi ont tenu une conférence de presse à Boston. État des troupes, ajustements tactiques, rumeurs de transferts et ambitions populaires : aucun sujet n'a été éludé.

Le stade de Foxborough, à Boston, s’apprête à accueillir ce vendredi 19 juin à 23h00 (heure marocaine) une rencontre capitale. Après leur nul (1-1) face au Brésil, les Lions de l’Atlas se retrouvent face à une Écosse leader du groupe avec 3 points.

Mohamed Ouahbi a dès le début de la conférence de presse posé le décor : "Pour éviter l'euphorie, il faut juste regarder le classement. Ils sont devant nous". Le sélectionneur a ensuite rassuré sur la condition physique du groupe : tous les joueurs sont en excellente santé et ont participé normalement à la dernière séance d’entraînement ce jeudi.

Ouahbi a précisé que le travail du staff ne s'est pas limité aux séances sur le terrain, mais s'est poursuivi de manière intensive en dehors pour corriger les "déséquilibres numériques et tactiques" apparus face au Brésil.

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"Le but est d’investir au mieux les capacités de chaque élément tout en renforçant l'harmonie. Nous avons la flexibilité tactique pour changer de positions si nécessaire sans rompre l'équilibre du groupe", a expliqué le sélectionneur national.

Il a également tenu à lever les doutes sur l'arrière-garde : "Le Maroc ne souffre d'aucun problème défensif, mais nous respectons la force de l'adversaire", Contre le style écossais, fait de jeu direct, de pressing haut et de bataille pour les "seconds ballons", Ouahbi prône le calme et le contrôle du rythme.

Il a également balayé les inquiétudes sur la profondeur de son effectif :"Dans ma philosophie, il n'y a pas de titulaires ou de remplaçants. Tous les joueurs sont aptes et prêts à entrer, que ce soit pour 60 ou 90 minutes. L’important est la cohésion au moment opportun".

Interrogé sur Ismaël Saibari, courtisé par le Bayern Munich, Ouahbi s'est montré serein : "Je connais bien Vincent Kompany. Il sait que la priorité d’Ismaël est de défendre le drapeau national".

Concernant la pépite Ayyoub Bouaddi, le coach a tempéré l'emballement médiatique : "Il est calme et réfléchi, mais si tout le monde parle de lui, c'est à cause du contexte du match contre le Brésil. D'autres joueurs ont également brillé".

Interrogé sur le dernier match qui a opposé les deux nations, qui s'était soldé par une victoire des Lions de l'Atlas 3 buts à 0, le coach a révélé avoir délibérément évité d'évoquer ce souvenir du Mondial 1998 avec ses joueurs afin de ne pas générer de pression émotionnelle inutile, préférant se concentrer sur le présent. "On ne regarde pas en arrière. On veut écrire notre propre histoire", a-t-il insisté.

Le sélectionneur a également souligné les différences majeures entre ce Mondial et celui de 2022. "Au Qatar, nous étions dans une seule ville. Ici, il faut voyager, s'adapter aux fuseaux horaires et au climat". Un point technique important a été soulevé concernant la pelouse du Gillette Stadium : "C’est une pelouse hybride (mélange de gazon naturel et synthétique). C’est différent de ce que les joueurs connaissent au Maroc, mais nous nous sommes préparés. Il n'y aura aucune excuse".

Présent lors de cet échange, Azzedine Ounahi a répondu avec une franchise totale aux critiques sur son niveau de jeu : "J'accepte totalement les avis des supporters et des analystes qui souhaitent me voir au même niveau d’excellence qu’ils ont connu auparavant sous ce maillot".

Le milieu de terrain de Gérone a expliqué que le football était un "long marathon" et que les exigences physiques de cette fin de saison impactent naturellement les performances. "C'est un processus évolutif. Je m'engage à m'améliorer graduellement pour apporter la plus-value attendue".

Interrogé sur la présence de Fouzi Lekjaa, Ounahi a confirmé le lien indéfectible entre le président et les joueurs, lâchant dans un sourire : "Il est tellement proche de nous qu'il n'aurait rien contre l'idée de descendre sur le terrain pour jouer avec nous".

Pour conclure, le milieu de terrain marocain a exprimé l'ambition ultime qui anime le vestiaire : "Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Notre rêve à tous est de réaliser une performance qui fera sortir 40 millions de Marocains dans la rue pour célébrer".

Le rendez-vous est pris pour vendredi soir à Boston, où les Lions de l'Atlas porteront sur leurs épaules les espoirs de tout un peuple.

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