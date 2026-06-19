Coupe du monde 2026. Le Maroc en terrain inconnu face à l’Écosse

Assurés d’être qualifiés pour le second tour en cas de victoire contre la Tartan Army, ce vendredi 19 juin à Boston, les Lions de l’Atlas devront démontrer leurs capacités d’adaptation à un adversaire qui leur opposera une résistance d’une toute autre nature que celle rencontrée face au Brésil.

L’affrontement face à l’Écosse, ce vendredi 19 juin à Boston (23h), s’annonce comme un révélateur des ressources profondes des Lions de l’Atlas dans cette Coupe du monde 2026.

Qui plus est face à un adversaire qui aura nettement moins envie de prendre des risques que le Brésil. Ou qui les prendra tout de même mais sous une autre forme. On y reviendra.

Pour l’heure, au bout de ces quelques semaines de vie commune et d’un nul prometteur face à la Seleçao (1-1), on est seulement sûr que l’équipe nationale baigne dans une belle énergie collective sous l’effet d’une vie de groupe saine, de la clarté des statuts et des stratégies du sélectionneur Mohamed Ouahbi.

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À l’évidence, entre la joie de vivre ensemble et la tristesse des adieux de Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli, l’équipe nationale a choisi son camp. Ce n’est pas de l’indifférence au malheureux sort que le destin a réservé à leurs coéquipiers.

Il s’agit plutôt de la résilience d’un groupe qui est passé par une pléiade de sentiments depuis quelques mois maintenant. Les mots des Lions de l’Atlas véhiculent de l’optimisme et de l’espoir. S’ils ne suffisent pas tout le temps, ils disent une dynamique et une force.

Néanmoins, et au-delà de son nouveau classement FIFA historique (6e), on ne sait pas quelle est exactement la place du Maroc dans ce monde. Mais on sait où il aimerait être.

Dans la plus relevée des compétitions, la ligne droite est une illusion et la continuité une garantie de conquête, au moins des cœurs de ses supporters.

Et se qualifier pour le second tour pour la deuxième édition consécutive sera un révélateur de la place d’Achraf Hakimi et de ses coéquipiers dans l’échiquier du football mondial.

Un deuxième match crucial pour la suite de la compétition

Atteindre les seizièmes est à portée de main des Marocains qui ne déplorent aucun pépin. Si tant est qu’ils viennent bien sûr à bout de l’Écosse.

Cependant, le deuxième match de la phase de groupes a toujours été une frontière entre la gestion de l’aventure et les ennuis. Entre les critiques et les louanges.

En 2018, la courte défaite contre le Portugal avait enterré une grande partie des espoirs de qualification des hommes de Hervé Renard. En 2022, la victoire sur la Belgique avait quant à elle été l’acte de naissance d’une formidable épopée.

Mais ce n’est pas encore le moment des hommages ni des bouquets de fleurs. Car voici l’Écosse, donc, un enquiquineur de première.

"De l’euphorie ? Non. L’Écosse a trois points et nous un seul. C’est elle qui est devant nous au classement", a tempéré le sélectionneur en conférence de presse d’avant-match, jeudi 18 juin.

L’Écosse est un adversaire peu familier du Maroc (victoire des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 1998) et encore moins des phases finales.

Les Écossais s’en souviennent sans doute davantage que les Marocains, puisque la Tartan Army fait son grand retour dans l’épreuve reine après 28 ans d’absence.

Une longue traversée du désert interrompue aux États-Unis par une victoire étriquée sur Haïti (1-0), lors de la première journée.

Les hommes de Steve Clark sont donc revêtus du costume de leader de la poule C. Une avance qu’ils doivent autant à leur efficacité dans les deux surfaces qu’au manque d’idées des Haïtiens. Sans oublier une agressivité à toute épreuve.

Voici quelques clés pour tenter de leur ôter cet habit, en attendant le résultat du Brésil, opposé à Haïti dans la nuit de vendredi à samedi.

Les changements de système

Il est difficile d’anticiper la manière dont l’équipe de Steve Clark sera disposée sur le terrain ce vendredi soir. Elle est habituée à changer de système d’un match à l’autre.

Elle peut évoluer à quatre tout comme à cinq défenseurs. Il n’est pas rare que les Écossais défendent à six sur la largeur. Depuis la fenêtre internationale de mars, l’Écosse a utilisé le 4-2-3-1, le 4-4-2, mais aussi le 5-3-2.

Mais quel que soit le système de base, il n’est pas figé. Il se déforme sous l’effet des mouvements et des séquences de jeu.

Très offensifs, les latéraux, notamment Andrew Robertson ou Kieran Tierney, ainsi que l’attaquant d’Aston Villa, John McGinn, font pencher le jeu des Écossais vers la gauche (60 % des centres).

Ce déséquilibre volontaire offre aussi davantage d’espace à l’ailier à l’opposé qui se retrouve en un contre un.

La gestion des excentrés

Dès lors, la gestion de la largeur sera parfois compliquée pour la défense marocaine. Les joueurs de Mohamed Ouahbi auront besoin d’une bonne densité au milieu et de l’agressivité sur le porteur pour freiner les renversements de jeu et les petits ballons en diagonale donnés depuis une position reculée.

Autrement dit, empêcher à la source l’exploitation de la largeur. Sans ça, les Lions de l’Atlas risquent de souffrir sur ces situations de jeu. Noussair Mazraoui et Achraf Hakimi seront sollicités sur les fermetures défensives.

Aussi bien sur attaque placée qu’en phase de transition. Avec notamment la présence de Ben Gannon-Doak, dont la vitesse en contre-attaque sera à surveiller comme le lait sur le feu. Au même titre que l’attaquant Ché Adams. Mais pas que.

Il faudra aussi garder un œil sur le meilleur joueur de la Serie A en 2024-2025. Toujours bien placé aux abords de la surface de réparation, Scott McTominay possède une lourde et précise frappe de balle.

A contrario, ces prises de risques dans les sorties de balle depuis sa surface, parfois trop ambitieuses et parfois nonchalantes, causent bien des soucis à sa défense.

Mais l’Écosse n’est pas le Brésil pour autant. Bien plus prudente dans son animation offensive, elle n’a pas peur de camper devant son but pour mieux contrer. C’est sans doute son arme la plus aiguisée.

"Avec une capacité à rapidement amener le danger dans le camp adverse et à être toujours présent sur les deuxièmes ballons", prévient Mohamed Ouahbi.

Percer le bloc bas à travers les half-spaces

D’où l’intérêt de mettre en évidence quelques pistes pour attaquer le bloc bas écossais. Le Maroc devra se positionner dans des espaces en particulier pour le fixer. Une fois cette fixation effectuée, il sera crucial d’attaquer les espaces dans le dos des défenseurs et des latéraux.

En effet, de nos jours, il faut avoir la capacité à bien occuper les half-spaces. Autrement dit, le couloir qui se situe entre le stoppeur et son arrière. Des zones qui peuvent être exploitées par les ailiers qui rentrent à l’intérieur ou bien les milieux relayeurs.

Brahim Díaz et Achraf Hakimi sont des maîtres en la matière. Car une fois que le ballon est touché dans cette zone, cela crée mécaniquement de l’incertitude pour le latéral et le central d’en face. Incertitude qui se traduit par quelques secondes d’hésitation et donc la création de l’espace et d’un temps d’avance.

À partir de ce moment, les attaquants peuvent attaquer la profondeur. Mais la suite n’est pas moins importante. Car avoir le ballon dans cet espace, c’est bien, occuper efficacement la surface pour être à la réception des centres, c’est encore mieux.

En ce sens, le centreur doit savoir exactement où se situera son neuf, l’excentré à l’opposé, et l’excentré qui était dans le half-space avant de plonger dans la surface. Autant de situations que les Lions de l’Atlas ont certainement répétées ces derniers jours.

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