La Bourse de Paris en hausse sur un marché tranquille

La Bourse de Paris a ouvert en hausse vendredi, les yeux tournés vers le Moyen-Orient et les premiers doutes concernant l'accord de paix Etats-Unis/Iran.

Vers 11H00 (09H00 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 0,24% à 8.487,73 points.

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Jeudi, le panier des 40 principales valeurs françaises avait terminé en hausse de 0,44% à 8.467,98 points, en hausse de 37,19 points. La veille, il avait terminé sur une baisse de 0,20%.

Comme le reste du monde, les investisseurs en France ont enregistré que l'Iran venait de poser des conditions pour les futurs pourparlers avec les Etats-Unis.

Auparavant, la Suisse avait annoncé un report des premières discussions entre les deux pays qui devaient se tenir sur son sol dès vendredi.

Immédiatement, le marché du pétrole s'est stabilisé, après être passé en un mois de 110 à 80 dollars le baril, baisse accélérée grâce à l'annonce d'un accord de paix en début de semaine.

Vers 11H00 de Paris (09H00 GMT), le Brent de la mer du nord reculait légèrement (-0,28% à 79,63 dollars le baril) alors que le WTI américain prenait 2,15% à 78,25 dollars le baril.

"La guerre au Moyen-Orient n'a disparu que pendant quelques heures des esprits des investisseurs", souligne l'analyste Andreas Lipkow de CMC Market. "Une solution aux ambitions nucléaires de l'Iran restera, au cours des 60 prochains jours, un obstacle (...) dans les discussions".

Les premiers doutes sur l'accord intérimaire de paix viennent renforcer la prudence des marchés échaudés depuis mercredi par le premier discours du nouveau président de la Fed Kevin Warsh.

"Son insistance sur la nécessité de ramener l'inflation à l'objectif, soit 2 %, a été vue par le marché comme un appel à la rigueur", soulignent les analystes de la Banque postale Asset Managment.

Les marchés anticipent "la hausse des taux directeurs, poussant fortement à la hausse les taux souverains", ajoutent-ils.

Sur ce même marché obligataire, le taux d'emprunt de l'Etat français à dix ans continuait également de remonter (3,68% contre 3,71% la veille).

Renault en pole position

Le titre de Renault était le plus recherché vendredi sur le marché parisien (+3,22% à 27,90 euros) parmi les 22 valeurs orientées à la hausse.

Hors CAC 40, Edenred (tickets restaurant) corrigeait légèrement (-3,51% à 23,38 euros) l'enthousiasme des investisseurs la veille (+17,17% à 24,23 euros) à l'annonce par la société qui commerciale le Ticket restaurant d'une "approche par des fonds d'investissement".

"Il n'y a aucune certitude quant à la poursuite de leur intérêt ou l'existence d'une possible opération" de rachat, a toutefois nuancé Edenred.

Euronext CAC40