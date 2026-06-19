Le canadien Telus Digital inaugure un nouveau site à Casablanca Finance City

Présente dans plus de 35 pays, Telus Digital a inauguré un nouveau site à Casablanca Finance City, d’une capacité d’accueil de plus de 1.700 collaborateurs.

L’entreprise canadienne Telus Digital, spécialisée dans les services technologiques, l’expérience client digitale, l’intelligence artificielle et la transformation numérique, a inauguré, jeudi 18 juin 2026, un nouveau site au sein de Casablanca Finance City.

Lors de la cérémonie, Yassine Benkirane, directeur général Pays et directeur des opérations de Telus Digital Maroc, a indiqué que cette ouverture "s’inscrit dans le cadre du développement des activités du groupe au Maroc". Il a souligné que la croissance de l’entreprise s’est accompagnée d’investissements dans la formation, le développement des compétences et la mobilité interne des collaborateurs.

Selon les responsables de l’entreprise, ce nouveau site vise à renforcer les capacités de Telus Digital dans les domaines de l’expérience client digitale, de l’intelligence artificielle et des services technologiques, tout en soutenant la création d’emplois qualifiés.

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Telus Digital indique être passée de 300 collaborateurs au Maroc en 2023 à près de 2.900 aujourd’hui.

Situé à Casablanca Finance City, le site couvre une superficie de 11.136 m² répartie entre les bâtiments 13 et 14. Il dispose d’une capacité d’accueil de plus de 1.700 collaborateurs. Cette implantation s’ajoute au campus de Casanearshore, où l’entreprise emploie déjà plus de 2.000 personnes.

Depuis le Maroc, Telus Digital fournit des services à des clients internationaux opérant notamment en Amérique du Nord et en Europe, dans des secteurs tels que la technologie, le commerce électronique, la fintech, les télécommunications, la logistique et les services aux entreprises.

Le groupe est présent dans plus de 35 pays. Il emploie plus de 80.000 personnes à travers le monde, exploite plus de 70 centres de services dédiés à l’expérience client et aux technologies de l’information, et propose ses services dans plus de 50 langues.

Au Maroc, l’entreprise prévoit de poursuivre le développement de ses activités et d’examiner de nouvelles opportunités d’expansion.

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