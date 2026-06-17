Mondial 2026 : l’Écosse récupère Scott McKenna avant son match contre le Maroc

Forfait lors de la victoire écossaise face à Haïti, le défenseur central a repris l’entraînement collectif.

Le 17 juin 2026 à 17h53 | Modifié 17 juin 2026 à 17h53

C’est au complet que l’équipe d’Écosse devrait se présenter, vendredi 19 juin, face au Maroc, pour son deuxième match de la Coupe du monde 2026.

Forfait lors de l’entrée en lice des siens en raison d’une blessure au mollet, le défenseur central Scott McKenna a repris l’entraînement collectif.

Le joueur de 29 ans, qui évolue au Dinamo Zagreb, n’avait pas participé à la victoire écossaise contre Haïti (1-0), samedi 13 juin. Son retour élargit les choix du sélectionneur Steve Clarke dans un secteur déjà structuré autour d’Andy Robertson, Grant Hanley, Jack Hendry et Aaron Hickey.

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Après son match nul contre le Brésil (1-1), le Maroc cherchera à confirmer face à une sélection écossaise qui a pris seule la tête du groupe C grâce à son succès initial.

La rencontre se disputera au Boston Stadium, à Foxborough, près de Boston, à 18 heures locales, soit 23 heures au Maroc.

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