Le 17 juin 2026 à 15h35 | Modifié 17 juin 2026 à 15h35

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 18 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est, l'Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.

- Nuages bas assez abondants la matinée et nuit avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne, l’intérieur du Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

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- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées sur l’Oriental et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Saiss, le Sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Agadir et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues :

Min Max

- Oujda 19 30

- Bouarfa 24 37

- Al Hoceima 20 25

- Tétouan 21 29

- Sebta 19 24

- Mellilia 19 25

- Tanger 19 31

- Kénitra 20 27

- Rabat 20 24

- Casablanca 20 25

- El Jadida 20 26

- Settat 19 32

- Safi 18 25

- Khouribga 18 32

- Béni Mellal 19 33

- Marrakech 18 34

- Meknès 19 35

- Fès 21 35

- Ifrane 15 29

- Taounate 21 36

- Errachidia 25 38

- Ouarzazate 19 38

- Agadir 19 24

- Essaouira 18 24

- Laâyoune 17 29

- Es-Semara 18 35

- Dakhla 16 24

- Aousserd 21 41

- Lagouira 18 27

- Midelt 17 32.

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