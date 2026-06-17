Les prévisions météorologiques pour le jeudi 18 juin 2026
Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 18 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est, l'Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.
- Nuages bas assez abondants la matinée et nuit avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne, l’intérieur du Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées sur l’Oriental et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Saiss, le Sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Agadir et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales prévues :
Min Max
- Oujda 19 30
- Bouarfa 24 37
- Al Hoceima 20 25
- Tétouan 21 29
- Sebta 19 24
- Mellilia 19 25
- Tanger 19 31
- Kénitra 20 27
- Rabat 20 24
- Casablanca 20 25
- El Jadida 20 26
- Settat 19 32
- Safi 18 25
- Khouribga 18 32
- Béni Mellal 19 33
- Marrakech 18 34
- Meknès 19 35
- Fès 21 35
- Ifrane 15 29
- Taounate 21 36
- Errachidia 25 38
- Ouarzazate 19 38
- Agadir 19 24
- Essaouira 18 24
- Laâyoune 17 29
- Es-Semara 18 35
- Dakhla 16 24
- Aousserd 21 41
- Lagouira 18 27
- Midelt 17 32.
à lire aussi
Article : Laprophan finalise sa première acquisition en Europe et prend le contrôle du suisse Rivopharm
RÉVÉLATION. Le groupe pharmaceutique marocain Laprophan a finalisé, ce 17 juin, l’acquisition d’une participation majoritaire dans Rivopharm, société suisse spécialisée dans les médicaments de spécialité et les solutions pharmaceutiques à forte valeur ajoutée. Dr Farid Bennis la qualifie de "première historique : le médicament marocain est reconnu à l’international et en Suisse, pays de l’industrie pharmaceutique mondiale".
Article : La Chambre des conseillers rejette le plafonnement des carburants et la nationalisation de la Samir
14 textes de loi ont été soumis au vote en plénière mardi 16 juin 2026 à la Chambre des Conseillers.
Article : Christian Dior Couture Morocco recompose sa gouvernance
Après le départ de Nicolas Baretzki, la filiale marocaine de la maison de luxe du groupe LVMH a acté l’arrivée à son conseil d’un dirigeant venu de l’état-major international de Dior, passé auparavant par Givenchy.
Article : “Je ne remettrai pas les clés à quelqu’un qui n’exporte pas” : avant le scrutin de l'ASMEX, Hassan Sentissi fixe sa ligne rouge
RENCONTRE. À quelques jours de l’élection qui doit désigner le prochain président de l’ASMEX, Hassan Sentissi affirme qu’il ne briguera pas un nouveau mandat. Mais il refuse de transmettre l’organisation à un dirigeant qui, selon lui, ne serait pas un exportateur. Volubile, volontiers digressif et d’un calme parfois trompeur, le président sortant livre sa version d’une succession devenue une bataille de statuts, de légitimité et d’interprétation du droit.
Article : Aux Canaries, une découverte éclaire l’exploitation maritime des populations amazighes pré-européennes
À Playa Chica, des milliers d’écailles, des hameçons taillés dans des défenses de porc, des cornes de chèvre utilisées comme grattoirs et 29 foyers suggèrent l’existence, entre les 11e et 13e siècles, d’un véritable atelier côtier de traitement et de conservation du poisson.
Article : Baccalauréat: 283.000 lauréats en session ordinaire en 2026
Le nombre de lauréats du baccalauréat a augmenté d'environ 5% cette année à l'issue de la session ordinaire du mois de juin 2026.