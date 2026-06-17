Aux Canaries, une découverte éclaire l’exploitation maritime des populations amazighes pré-européennes

À Playa Chica, des milliers d’écailles, des hameçons taillés dans des défenses de porc, des cornes de chèvre utilisées comme grattoirs et 29 foyers suggèrent l’existence, entre les 11e et 13e siècles, d’un véritable atelier côtier de traitement et de conservation du poisson.

Des fouilles menées sur le site de Playa Chica, sur l’île de Grande Canarie, apportent un nouvel éclairage sur la manière dont les populations pré-européennes des Canaries, issues de groupes amazighs du nord-ouest de l’Afrique, exploitaient les ressources marines entre les 11e et 13e siècles.

Publiée le 10 juin 2026 dans la revue scientifique PLOS ONE, l’étude, conduite par Jonathan Santana, de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria, et plusieurs chercheurs associés, montre que ce site côtier n’était pas seulement un lieu de consommation ponctuelle de poissons et de coquillages, mais un espace spécialisé dans la capture, le traitement et probablement la conservation des produits de la mer.

Les chercheurs y ont mis au jour un ensemble d’indices rarement réunis dans un même contexte archéologique : des milliers d’écailles de poissons, des restes de mollusques et d’oursins, des hameçons façonnés dans des défenses de porc, ainsi que des fragments de cornes de chèvre interprétés comme des outils destinés à écailler les poissons.

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L’analyse des foyers et des restes végétaux renforce cette hypothèse. Les archéologues ont identifié 29 structures de combustion, ainsi que des plantes connues pour produire beaucoup de fumée à basse température, notamment des éléments de pin des Canaries, des euphorbes et des rhizomes de cypéracées. Ces indices suggèrent que les poissons étaient séchés ou légèrement fumés, afin d’en prolonger la conservation.

Pour les auteurs, cette découverte permet de mieux comprendre la place de la mer dans l’économie des anciens habitants de Grande Canarie. Les espèces identifiées renvoient surtout à une pêche proche du rivage, dans les eaux côtières, avec un recours probable à la fois aux lignes et aux filets. Les poissons, coquillages et crustacés n’auraient donc pas été de simples compléments alimentaires, mais des ressources organisées, transformées et peut-être échangées avec les communautés de l’intérieur de l’île.

Le site se distingue aussi par ce qu’il ne contient presque pas. Contrairement à des espaces domestiques classiques, la céramique y est rare, les restes d’animaux terrestres consommés sont peu nombreux et les objets découverts renvoient surtout aux activités liées à la pêche et au traitement du poisson. Cette configuration conforte l’idée d’un lieu de travail spécialisé, plutôt que d’un habitat ordinaire.

Cette découverte est importante au-delà de l’histoire des Canaries. Les chercheurs soulignent que les adaptations maritimes des populations d’Afrique du Nord-Ouest restent encore peu documentées pour cette période. Or, l’archipel canarien, peuplé avant la conquête européenne par des communautés venues du continent africain voisin, constitue un observatoire privilégié pour étudier la manière dont ces groupes ont adapté leurs savoir-faire à un environnement insulaire.

Playa Chica offre ainsi une image plus complexe des sociétés canariennes pré-européennes. Loin d’un modèle fondé uniquement sur l’élevage, les céréales ou les ressources terrestres, l’étude décrit une économie où le littoral jouait un rôle central, à la fois pour l’alimentation, la conservation des produits et les échanges entre zones côtières et intérieures.

Les auteurs appellent toutefois à la prudence. Les données restent encore partielles, notamment pour les phases les plus anciennes du site, et les fouilles systématiques de contextes côtiers demeurent rares dans l’archipel. Mais les résultats de Playa Chica ouvrent une piste majeure : celle d’une histoire maritime africaine encore largement à écrire, dont les Canaries conservent une partie des traces les plus lisibles.

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