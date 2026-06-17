Christian Dior Couture Morocco recompose sa gouvernance
Après le départ de Nicolas Baretzki, la filiale marocaine de la maison de luxe du groupe LVMH a acté l’arrivée à son conseil d’un dirigeant venu de l’état-major international de Dior, passé auparavant par Givenchy.
Christian Dior Couture Maroc, filiale marocaine de la maison de luxe du groupe LVMH, a procédé à des changements au sein de son conseil d'administration au cours des dernières semaines, en écho au mouvement international intervenu début janvier 2026.
Nicolas Baretzki a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration. Le conseil a alors nommé Alessandro Valenti pour lui succéder.
Alessandro Valenti a récemment rejoint Christian Dior Couture au niveau international en tant que directeur général adjoint chargé des activités commerciales, après avoir dirigé Givenchy au sein du groupe LVMH.
Il a été nommé en qualité d'administrateur et exercera la présidence du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2031.
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