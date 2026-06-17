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Maaden Structures : une restructuration financière à 10 millions de dirhams

Le capital de l'entreprise spécialisée dans le mobilier urbain et l'appareillage électrique passe à 10 millions de DH à la suite d'une opération de restructuration financière transformant ses dettes envers sa maison-mère en capital.

Maaden Structures : une restructuration financière à 10 millions de dirhams
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Le 17 juin 2026 à 10h32 | Modifié 17 juin 2026 à 10h33

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Le 17 juin 2026 à 10h32

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