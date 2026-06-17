Maaden Structures : une restructuration financière à 10 millions de dirhams

Désigné par la FIFA pour la rencontre du 19 juin au Boston Stadium, celui qui est arbitre international depuis 2013 avait quitté le terrain dès la 15e minute aux Jeux olympiques de Paris après une collision avec Marc Pubill.

Avec une septième ferme de 200 hectares inaugurée à Kénitra, le groupe place le Royaume au cœur de sa production de myrtilles et de framboises.

Le Forum de Crans Montana salue l’engagement de longue date du conseiller du Roi Mohammed VI en faveur du dialogue interculturel, de la mémoire judéo-marocaine et du rayonnement d’Essaouira.

La Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a présidé mardi 16 juin à Rabat la première Journée des patients souffrant de surdité. L’événement a été marqué par le lancement du programme national "La prothèse auditive pour tous". Un programme inédit destiné à rendre l’appareillage auditif gratuit et accessible aux Marocains les plus démunis.

Après les ruptures de la rentrée, l’autre face de la réforme apparaît dans les comptes des éditeurs. Sorties de la conception des manuels et cantonnées à l’impression-distribution, certaines maisons disent devoir vendre des ouvrages à 9, 15 DH ou 17 DH tout en assumant les frais de production, de stockage et de logistique. Dans ce deuxième volet, Médias24 examine les effets économiques du modèle des écoles pionnières, entre baisse des prix, saisine du Conseil de la concurrence et inquiétudes sur la survie d’une filière longtemps structurée autour du livre scolaire.

Après plusieurs mois de blocage lié à la dermatose nodulaire contagieuse, les autorités régionales invoquent l’absence de nouveaux cas depuis mars en Catalogne et en Aragon pour réclamer des discussions avec Rabat.

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Le 17 juin 2026 à 10h32 | Modifié 17 juin 2026 à 10h33

Le capital de l'entreprise spécialisée dans le mobilier urbain et l'appareillage électrique passe à 10 millions de DH à la suite d'une opération de restructuration financière transformant ses dettes envers sa maison-mère en capital.

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