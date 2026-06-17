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En Allemagne, les paiements sans espèces prennent le dessus, selon la Bundesbank

En Allemagne, les paiements sans espèces prennent le dessus, selon la Bundesbank
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Le 17 juin 2026 à 11h05

En Allemagne, le nombre de paiements sans espèces a dépassé pour la première fois l'an dernier le cash dans les achats du quotidien, un tournant dans un pays longtemps attaché au liquide, annonce mercredi la Banque fédérale d'Allemagne.

En 2025, 55% des transactions ont été réglées par carte, smartphone ou internet, contre 45% en espèces, marquant une accélération de la digitalisation des paiements dans la première économie européenne, selon une étude bisannuelle de la Bundesbank.

La baisse de l'utilisation du cash se confirme dans le temps: sa part dans le nombre de transactions est passée de 83% en 2008 à 58% en 2021, avant d'atteindre 51% en 2023.

Même en passant sous les 50%, cela "reste parmi un des taux les plus élevés d'Europe", commente devant la presse Burkhard Balz, membre du directoire de la Bundesbank.

Symbole de ce basculement, les cartes de débit — dominées par la "Girocard" allemande — restent le principal outil de paiement non liquide (26% des transactions), tandis que les paiements mobiles poursuivent leur progression (10%), de même que les solutions en ligne.

Malgré ce recul, l'argent liquide demeure le moyen de paiement individuel le plus utilisé et représente encore 23% des montants échangés, à égalité avec les virements et derrière les cartes (28%).

Par ailleurs, 80% des sondés jugent important de pouvoir toujours payer en espèces, "un moyen de paiement socialement inclusif et surtout résilient en période de crise", selon M. Balz.

Dans les faits, la liberté de choix reste imparfaite: si le cash est accepté presque partout, les paiements sans espèces ne sont pas disponibles dans tous les points de vente, et un quart des consommateurs ont déjà été empêchés de payer comme ils le souhaitaient, relève l'étude.

Enfin, la montée en puissance d'acteurs étrangers comme PayPal, adopté par 77% des Allemands, et Apple Pay, relance le débat sur la souveraineté des moyens de paiement en Europe.

Les personnes interrogées se montrent en majorité favorables aux alternatives européennes et font confiance aux banques centrales et aux banques traditionnelles pour les développer.

Cela suggère un potentiel pour des solutions de paiement existantes du secteur privé comme Wero, et l'euro numérique de la BCE, version dématérialisée des pièces et des billets qui n'est pas attendue avant la fin de la décennie.

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Le 17 juin 2026 à 11h05

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