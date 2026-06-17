Baccalauréat: 283.000 lauréats en session ordinaire en 2026

Le nombre de lauréats du baccalauréat a augmenté d'environ 5% cette année à l'issue de la session ordinaire du mois de juin 2026.

Le 17 juin 2026 à 12h04 | Modifié 17 juin 2026 à 12h06

262.442 candidats scolarisés ont réussi l'examen, contre 250.075 en 2025 (+5 %). En tenant compte des candidats libres qui ont réussi, le nombre global de lauréats en session ordinaire du mois de juin a atteint 283.000 personnes.

Le taux de réussite des candidats scolarisés atteint 64,8 %.

Toujours chez les candidats scolarisés, les filles représentent 59 % des admis (154.881 lauréates), soit un taux de réussite 68,7 % chez les filles. Chez la même catégorie, ce taux est de 60 % chez les garçons.

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Participation

404.957 candidats scolarisés ont effectivement passé les épreuves, soit un taux de présence de 94,9 %.

Parmi les candidats libres, 55.556 se sont présentés, avec un taux de présence de 55,2 % et un taux de réussite de 37,4 %. Au total, ce sont donc 460.000 candidats qui se sont passé les épreuves.

Mentions et inclusion

161.657 candidats ont obtenu une mention, soit 57 % des admis.

Le taux de réussite des candidats en situation de handicap a atteint 81,7 %.

Session de rattrapage

163.179 candidats passeront la session de rattrapage les 2, 3 et 4 juillet 2026.

Les résultats seront annoncés le 11 juillet 2026.

Autres informations

Le ministère souligne la poursuite de la numérisation des procédures du baccalauréat, notamment le recours au codage électronique anonyme des copies pour la troisième année consécutive.

Les résultats ont été transmis aux candidats par SMS et via la plateforme taalim.ma.

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