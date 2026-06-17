La Galice demande à Madrid de rouvrir le marché marocain aux bovins espagnols
Après plusieurs mois de blocage lié à la dermatose nodulaire contagieuse, les autorités régionales invoquent l’absence de nouveaux cas depuis mars en Catalogne et en Aragon pour réclamer des discussions avec Rabat.
Le département galicien des Affaires rurales demandera au ministère espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation l’ouverture de canaux de dialogue et de négociation avec le Maroc afin de permettre la reprise des exportations de bovins espagnols vers le Royaume, l’un des principaux marchés de destination du secteur.
C’est ce qu’a annoncé la conseillère régionale des Affaires rurales, María José Gómez, dans un communiqué publié le mardi 16 juin 2026 par le gouvernement autonome de Galice, à l’occasion d’une visite à la Centrale agroalimentaire de Silleda, lors du marché hebdomadaire du bétail.
Cette demande sera portée devant le Conseil consultatif de politique agricole, auquel la responsable participe par visioconférence.
Selon la même source, María José Gómez a souligné que le Maroc maintient encore fermé son marché aux bovins espagnols en raison de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
Aucun nouveau cas de cette maladie n’ayant été détecté depuis mars, ni en Catalogne ni en Aragon, elle estime qu’il est désormais nécessaire d’assouplir cette mesure afin de permettre la reprise, dans les meilleurs délais, des exportations de bovins.
Selon elle, ce marché est essentiel pour permettre aux éleveurs galiciens de maintenir des prix stables et de garantir la rentabilité de leurs exploitations, précise le communiqué.
La conseillère a également rappelé que le ministère dirigé par Luis Planas avait engagé, à l’époque, des discussions similaires avec la Chine dans un contexte marqué par la peste porcine africaine en Espagne. Elle estime que des démarches comparables devraient être entreprises auprès du Maroc afin d’assurer un débouché commercial aux bovins galiciens en Afrique du Nord.
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