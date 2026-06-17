Casablanca Shipyard: No decision made, three candidates still in the running

Relaunched in April 2025, the operation market for the Casablanca shipyard has reached a decisive stage, although its outcome has yet to be finalized. In a strategic file marked by intense competition and limited official communication, several elements now offer a clearer picture of the current state of the process. Details.

Le 17 juin 2026 à 23h07 | Modifié 17 juin 2026 à 23h07

The process to award the contract for operating the Casablanca shipyard is now facing nearly a year of delay. The call for tenders was launched on April 7, 2025. The submission deadline was initially set for May 9, 2025, with...

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