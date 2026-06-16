Mr. Bricolage vise 45 magasins au Maroc d'ici 2032 et un plan d'investissement de 700 MDH

Mr. Bricolage Maroc prévoit le déploiement de 45 magasins d’ici 2032, au rythme d’une ouverture toutes les huit semaines, dans le cadre d’un plan porté par un investissement de 700 millions de DH.

Le 16 juin 2026 à 16h24 | Modifié 16 juin 2026 à 16h29

Mr. Bricolage Maroc, membre de One Retail, la verticale distribution du groupe H&S Holding, a ouvert, le mardi 16 juin au Sela Park de Casablanca, le 12ᵉ magasin de son réseau, premier point de vente ouvert sous l'impulsion de H&S Group.

Soutenu par un programme d'investissement de près de 700 millions de DH, le plan de développement de l'enseigne lui permettra de constituer, à l’horizon 2032, un réseau représentant plus de 60.000 m² de surface commerciale et logistique répartis sur l'ensemble du Royaume, avec un objectif de chiffre d’affaires de 2,2 milliards de DH.

Selon le groupe, chaque magasin proposera jusqu'à 20.000 références, dont 12.000 immédiatement disponibles, afin d'accompagner les projets d'aménagement, de rénovation et d'amélioration de l'habitat des familles marocaines.

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Ce développement s'appuiera sur un écosystème composé de plus de 220 fournisseurs nationaux et internationaux, d'un réseau de 50 artisans et mâalems partenaires, ainsi que de partenaires logistiques couvrant l'ensemble du territoire.

À terme, cette dynamique devrait générer plus de 1.200 emplois directs au sein de l'enseigne et plusieurs milliers d'emplois indirects auprès des fournisseurs, artisans et entreprises de services.

"À travers cette ambition, Mr. Bricolage Maroc entend s'imposer comme un acteur de référence dans l'amélioration de l'habitat au Maroc, tout en contribuant activement au développement économique et social des territoires", a déclaré Majid Benjelloun, président-directeur général de Mr. Bricolage Maroc.

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