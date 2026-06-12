Sintram : la BCP condamnée, le dossier de liquidation relancé
EXCLUSIF. Le dossier Sintram connaît un double rebondissement. D’un côté, la Banque centrale populaire est condamnée à verser 21,48 MDH à l'ex-fleuron marocain du BTP. De l’autre, la liquidation judiciaire, confirmée en appel il y a quelques mois, devra être rejugée. De quoi relancer un feuilleton que beaucoup croyaient déjà refermé.
Engluée dans les procédures collectives, Sintram vient d'infliger un revers judiciaire à l'un de ses principaux créanciers : la Banque centrale populaire. Selon nos informations, l'établissement de crédit a été condamné à indemniser l'entreprise de BTP pour des manquements ayant causé un préjudice à cette dernière.
Le jugement...
- S’informer en avant-première et accéder à l’intégralité des contenus PREMIUM
- Accédez à nos enquêtes, analyses, portraits, chroniques…
- Soutenez un journalisme crédible, fiable et indépendant
à lire aussi
Article : Motocyclisme à El Jadida : la course test du championnat du monde sauvée in extremis
Les autorités locales d'El Jadida ont finalement levé leurs réserves sur la course test de Haouzia, permettant le maintien d'un événement présenté comme stratégique pour l'accueil d'une manche mondiale de motocyclisme sur sable.
Article : Pour près de 945 MDH, SOGEA Maroc décroche le très convoité marché de la future gare Casa Sud
Dans le cadre de la nouvelle LGV, le site prévu à l’intersection du boulevard Roudani, de la route d’El Jadida et de l’autoroute urbaine doit devenir un pôle de connexion de plus de 21.980 m², adossé au projet urbain Nassim.
Article : Avec le Grand Stade Prince Moulay Abdellah, Mawazine voit plus grand
Les 26 et 27 juin, Douzi, Cheb Khaled, Morad et ElGrandeToto se produiront dans l’enceinte de 68.500 places, appelée à devenir l’une des nouvelles scènes majeures du festival.
Article : Bourse de Casablanca : fort rebond du MASI de 1,9%
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 12 juin sur une nette hausse. Le MASI a gagné 1,86%, soutenu notamment par le rebond des valeurs minières après les fortes turbulences observées la veille. Managem, Attijariwafa bank et LabelVie ont concentré l'essentiel des échanges.
Article : Le Marocain Dystinct entre au Guinness grâce à ses performances sur Billboard Arabia
Ses titres "La" et "Yma" ont cumulé 15 semaines en tête du Hot 100 arabe, tandis que "La" affiche 128 semaines consécutives de présence dans les classements. Une consécration pour un artiste parti de Belgique et devenu l’un des visages les plus suivis de la pop urbaine maghrébine.
Article : Les prévisions météo pour le samedi 13 juin
Voici les prévisions pour le samedi 13 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie : - Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est […]