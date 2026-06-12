Sintram : la BCP condamnée, le dossier de liquidation relancé

EXCLUSIF. Le dossier Sintram connaît un double rebondissement. D’un côté, la Banque centrale populaire est condamnée à verser 21,48 MDH à l'ex-fleuron marocain du BTP. De l’autre, la liquidation judiciaire, confirmée en appel il y a quelques mois, devra être rejugée. De quoi relancer un feuilleton que beaucoup croyaient déjà refermé.

Le 12 juin 2026 à 11h25 | Modifié 12 juin 2026 à 13h02

Engluée dans les procédures collectives, Sintram vient d'infliger un revers judiciaire à l'un de ses principaux créanciers : la Banque centrale populaire. Selon nos informations, l'établissement de crédit a été condamné à indemniser l'entreprise de BTP pour des manquements ayant causé un préjudice à cette dernière.

Le jugement...

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