Prévisions météorologiques pour le mardi 16 juin
Voici les prévisions pour le mardi 16 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces du Sud, le Saïss et l'intérieur du Gharb.
- Nuages bas assez abondants la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le Saïss, la rive méditerranéenne et l'intérieur du Souss.
- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas, les haut plateaux orientaux, le Rif et la Méditerranée.
- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l'Oriental et localement sur les plaines centre, avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l'ordre de 07/15°C sur l'Atlas et le Rif, de 20/26°C sur l'Oriental, le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces sahariennes, et de 15/25°C partout ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l'Oriental, le Saisset l'intérieur du Gharb, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée entre Tanger et Essaouira, et peu agitée à agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales :
- Oujda 17 29
- Bouarfa 23 37
- Al Hoceima 18 24
- Tétouan 19 28
- Sebta 18 25
- Melilia 17 28
- Tanger 19 29
- Kénitra 19 26
- Rabat 19 22
- Casablanca 20 23
- El Jadida 19 24
- Settat 17 31
- Safi 17 26
- Khouribga 14 31
- Béni Mellal 15 32
- Marrakech 18 35
- Meknès 16 31
- Fès 16 31
- Ifrane 14 24
- Taounate 18 34
- Errachidia 24 37
- Ouarzazate 16 36
- Agadir 19 24
- Essaouira 17 23
- Laâyoune 18 27
- Es-Semara 18 31
- Dakhla 17 24
- Aousserd 22 42
- Lagouira 18 28
- Midelt 16 31
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