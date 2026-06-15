Prévisions météorologiques pour le mardi 16 juin

Voici les prévisions pour le mardi 16 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces du Sud, le Saïss et l'intérieur du Gharb.

- Nuages bas assez abondants la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le Saïss, la rive méditerranéenne et l'intérieur du Souss.

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- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas, les haut plateaux orientaux, le Rif et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l'Oriental et localement sur les plaines centre, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l'ordre de 07/15°C sur l'Atlas et le Rif, de 20/26°C sur l'Oriental, le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces sahariennes, et de 15/25°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l'Oriental, le Saisset l'intérieur du Gharb, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée entre Tanger et Essaouira, et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales :

- Oujda 17 29

- Bouarfa 23 37

- Al Hoceima 18 24

- Tétouan 19 28

- Sebta 18 25

- Melilia 17 28

- Tanger 19 29

- Kénitra 19 26

- Rabat 19 22

- Casablanca 20 23

- El Jadida 19 24

- Settat 17 31

- Safi 17 26

- Khouribga 14 31

- Béni Mellal 15 32

- Marrakech 18 35

- Meknès 16 31

- Fès 16 31

- Ifrane 14 24

- Taounate 18 34

- Errachidia 24 37

- Ouarzazate 16 36

- Agadir 19 24

- Essaouira 17 23

- Laâyoune 18 27

- Es-Semara 18 31

- Dakhla 17 24

- Aousserd 22 42

- Lagouira 18 28

- Midelt 16 31