Législatives 2026 : l’USFP dévoile une liste de plus de 70 candidats

Réuni le 13 juin à Bouznika, le parti de Driss Lachguar a validé une vague d’investitures par consensus. Les arbitrages se poursuivent dans les circonscriptions où plusieurs profils restent en lice

Le 15 juin 2026 à 17h03 | Modifié 15 juin 2026 à 18h10

L’Union socialiste des forces populaires (USFP) a dévoilé, ce 13 juin 2026 à Bouznika, une liste de plus de 70 candidats pour les élections législatives prévues le 23 septembre 2026, lors du Forum national du parti.

Selon son premier secrétaire, Driss Lachguar, ces candidatures ont été arrêtées par consensus, dans le cadre d’une approche collective des investitures. Il a précisé que le processus se poursuit dans certaines circonscriptions où plusieurs candidats restent en compétition.

Voici la liste des candidats déjà retenus par le parti. D’autres investitures devraient suivre dans les circonscriptions où les arbitrages ne sont pas encore finalisés.

(Publicité)

(Publicité)

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.