Sahara : devant de Mistura, Alger ressasse ses illusions perdues
En recevant Staffan de Mistura ce 15 juin, Ahmed Attaf a réclamé des négociations directes entre Rabat et le polisario tout en continuant de présenter l’Algérie comme extérieure au dossier, malgré sa présence dans les tractations de Madrid et Washington et l’ancrage croissant du plan d’autonomie marocain dans la pratique onusienne.
Lors de sa rencontre à Alger avec l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, ce lundi 15 juin 2026, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a réitéré la doctrine figée de son pays, dans une tentative de maintenir artificiellement en vie une lecture du conflit de plus en plus déconnectée du rapport de force diplomatique réel.
Le communiqué officiel d’Alger, qui met en avant le prétendu "soutien de l’Algérie aux efforts d’António Guterres et de son Envoyé personnel" pour parvenir à une solution garantissant "l’autodétermination", s’apparente davantage à un discours de verrouillage politique interne qu’à une contribution crédible au processus onusien, alors que le dossier évolue rapidement sur le plan international.
Dans sa communication, Alger a de nouveau insisté sur l’importance d’engager des négociations "sans conditions préalables et de manière directe entre le Royaume du Maroc et le polisario" pour parvenir à un règlement "juste, durable et final". Par cette formulation, la diplomatie algérienne tente de maintenir sa posture de simple observateur, alors même que cette fiction diplomatique ne résiste plus à l’épreuve des faits. Elle omet délibérément le fait que l’Algérie est au cœur du différend, comme l’atteste notamment la résolution 2797 de l’ONU.
Face à cette réalité diplomatique, Alger n’a d’ailleurs pas eu d’autre choix que de prendre part aux récentes tractations de Madrid et de Washington, des discussions menées sous la double égide des États-Unis et des Nations unies. Autrement dit, le pays qui prétend ne pas être partie au dossier se retrouve, dans les faits, à la table des discussions lorsque les séquences sérieuses s’ouvrent.
Le communiqué algérien réaffirme par ailleurs le rôle de la MINURSO et insiste sur le traitement du dossier comme une question de "décolonisation". Cette rhétorique, héritée d’un autre âge, vise à ramener le processus à des schémas dépassés, au moment même où la pratique onusienne consacre une approche politique, réaliste, pragmatique et durable. L’appel d’Alger à relancer des options anachroniques s’inscrit directement en faux contre l’esprit de la résolution 2797 de l’ONU.
En s’accrochant à des formules dépassées par la pratique onusienne, Alger poursuit son isolement face au consensus international qui se consolide autour de la souveraineté marocaine et de l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007. Cette initiative s’impose désormais comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste d’un compromis politique.
Derrière la répétition mécanique des mêmes éléments de langage, le message algérien traduit surtout une impasse : celle d’une diplomatie qui refuse de tirer les conséquences d’une évolution internationale désormais largement favorable à la position marocaine.
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