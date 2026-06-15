La Turquie dévoile “Bilge”, son modèle national d’intelligence artificielle
Ankara accompagne cette annonce d’une feuille de route 2026-2030 qui prévoit la formation de cinq millions de citoyens, la préparation de 10.000 experts avancés, la mise à disposition de 2.000 ensembles de données publiques et plus de 10 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures numériques.
La Turquie a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie technologique en dévoilant, le samedi 13 juin 2026 à Istanbul, son premier modèle national d’intelligence artificielle, baptisé "Bilge", en même temps que son Plan d’action national pour l’intelligence artificielle 2026-2030, présenté par le président turc, Recep Tayyip Erdogan.
Dans un message publié sur le réseau social X, Serdar Karagöz, président-directeur général de l’agence Anadolu, a souligné que ces deux annonces traduisent une même ambition : faire de la Turquie un pays qui développe l’intelligence artificielle, plutôt qu’un simple utilisateur de cette technologie.
Présenté comme l’une des premières traductions concrètes de la nouvelle stratégie nationale en matière d’IA, "Bilge" s’inscrit dans une vision globale reposant sur quatre piliers : la sensibilisation, l’adoption, la production et la gouvernance.
Selon Serdar Karagöz, la différence entre les nations ne réside plus uniquement dans leur capacité à utiliser les technologies d’intelligence artificielle, mais dans leur aptitude à les produire et à en définir les règles de fonctionnement.
Le lancement de "Bilge" intervient dans le cadre d’un programme ambitieux qui place le développement du capital humain au cœur de la transformation numérique du pays.
Les autorités turques prévoient ainsi de former cinq millions de citoyens à la culture de l’intelligence artificielle dans les 81 provinces du pays au cours des deux prochaines années, tout en préparant 10.000 experts avancés et 100.000 professionnels spécialisés dans les applications de l’IA.
La stratégie prévoit également de renforcer les capacités nationales en matière de données, considérées comme la ressource fondamentale de l’intelligence artificielle.
Dans cette perspective, au moins 2.000 ensembles de données publiques couvrant des secteurs tels que la santé, l’agriculture, la défense et le commerce électronique seront mis à la disposition des citoyens à travers une bibliothèque nationale des données.
Selon Serdar Karagöz, cette démarche vise à renforcer la souveraineté numérique de la Turquie en permettant aux modèles développés localement d’être alimentés par des ressources nationales.
Le plan prévoit en outre la mobilisation de plus de 10 milliards de dollars pour le développement de centres de données et d’infrastructures destinées à soutenir l’expansion de l’écosystème turc de l’intelligence artificielle.
Today in Istanbul, two things happened in AI at once: Türkiye unveiled its own homegrown model, "Bilge", and announced its 2026–2030 National AI Action Plan.
One is a product, the other a roadmap. Together they make a single claim: a Türkiye that builds AI, not just uses it.… https://t.co/DUH9ohEFfZ
— Serdar Karagöz (@serdarkaragoz) June 13, 2026
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