Fiat prépare le lancement de deux nouveaux modèles : Fastback et Grizzly

Fiat élargit sa gamme avec deux nouveaux modèles destinés au segment C : les Fiat Fastback et Fiat Grizzly, dont le lancement est prévu en Afrique & Moyen-Orient au second semestre 2026.

La marque italienne dévoile une première image officielle de ses deux véhicules, pensés pour répondre à des usages et des styles de vie différents, tout en partageant une même plateforme globale et une philosophie commune centrée sur une mobilité accessible, intelligente et moderne.

"La Grande Panda a marqué le retour de Fiat sur le segment des véhicules familiaux accessibles. Avec Fiat Fastback et Grizzly, nous complétons cette gamme…", souligne Olivier François, directeur général de Fiat et directeur marketing mondial de Stellantis.

Deux modèles, deux identités

Le Fiat Fastback adopte une silhouette dynamique et sophistiquée, pensée pour les longs trajets et un usage orienté lifestyle. Son design élancé s’accompagne d’une capacité de chargement optimisée, renforçant son côté pratique sans compromettre son style.

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De son côté, le Fiat Grizzly se positionne comme un SUV familial polyvalent. Plus vertical dans ses proportions, il privilégie l’espace intérieur, la praticité et l’accessibilité, aussi bien en ville que sur route.

Une offre globale et électrifiée

Les deux modèles seront proposés avec une large gamme de motorisations, incluant des versions thermiques et 100% électriques. Ils affichent également une longueur contenue sous les 4,5 mètres, tout en offrant un volume intérieur et un coffre parmi les meilleurs de leur catégorie.

Au-delà de leurs différences, Fastback et Grizzly partagent une même ambition : améliorer l’expérience à bord grâce à des technologies modernes et des intérieurs soignés.

Inscrits dans un projet industriel mondial, ces deux modèles seront produits et commercialisés sur plusieurs marchés clés, notamment en Europe, en Afrique et Moyen-Orient et en Amérique latine, afin de garantir compétitivité et proximité avec les clients.

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