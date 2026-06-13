Mondial 2026 : le Maroc “ne craint pas" le Brésil mais le "respecte”, assure Ouahbi

À la veille de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas dans le groupe C, à East Rutherford, le sélectionneur a confirmé un groupe disponible malgré les forfaits de Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli, tout en appelant ses joueurs à assumer leur nouveau statut.

Le Maroc aborde son entrée en lice au Mondial 2026 contre le Brésil avec "confiance", sans "craindre" la Seleçao mais avec "beaucoup de respect", a assuré vendredi 12 juin 2026 le sélectionneur national Mohamed Ouahbi, à la veille du choc du groupe C au MetLife Stadium.

"Les ondes sont positives, nous sommes très confiants dans l’état des joueurs, dans ce qu’on a voulu mettre en place, dans les principes et les valeurs qu’on a voulu instaurer", a déclaré le technicien en conférence de presse, aux côtés du capitaine Achraf Hakimi.

Pour Ouahbi, le Maroc est "bien pour commencer la compétition", après sa préparation et son dernier match contre la Norvège. Mais le sélectionneur refuse les grandes proclamations avant l’entrée en lice : "Ce sont les matches qui nous dicteront et nous diront où on en est. Le but, inchallah, c’est d’être meilleur après chaque match."

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Face aux quintuples champions du monde, le Maroc veut assumer son nouveau statut, quatre ans après sa demi-finale historique au Qatar. "On sait qu’aujourd’hui le Maroc est entré dans une autre dimension. Il faut assumer ça. Cela veut dire ne pas craindre le Brésil, mais beaucoup le respecter", a insisté Ouahbi.

Le sélectionneur a rejeté l’idée d’une préparation psychologique particulière pour affronter un tel adversaire. Selon lui, le mental est nécessaire "dans tous les matches", y compris contre des équipes moins prestigieuses. "On doit jouer avec nos qualités, avoir confiance en nous, confiance en ce qu’on sait faire. On sait ce qu’on représente et surtout pour qui on joue", a-t-il dit.

Le forfait de Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli, remplacés par Marwane Saâdane et Amine Sbaï, ne modifiera pas en profondeur les plans marocains. "Tous les joueurs sont aptes. Tout le monde peut jouer, tout le monde est prêt à jouer", a affirmé Ouahbi. "On ne va pas beaucoup changer nos principes. Ce n’est pas parce qu’on joue un premier match de Coupe du monde qu’on va tout chambouler."

Le sélectionneur a expliqué que ces décisions avaient été prises collectivement, "guidées par la performance" et par le devoir d’être "sincère" et "honnête" envers les Marocains. Il a notamment salué l’attitude d’Aguerd : "Naf a beaucoup souffert pour revenir, mais il a su dire : 'Coach, je pense pas que je serai au niveau que vous attendiez.' Ça force le respect."

Hakimi a lui aussi rendu hommage aux deux absents, évoquant "une motivation en plus" pour le groupe. "On doit tout donner, mourir sur le terrain pour tous les Marocains et surtout pour les deux joueurs qui ont fait le maximum pour donner quelque chose à notre pays", a lancé le capitaine.

Interrogé sur Vinicius Junior, qu’il a souvent affronté en club, Hakimi a rappelé que le danger brésilien ne se limitait pas à l’attaquant du Real Madrid. "Tout le monde connaît la qualité de Vinicius. C’est un grand joueur", a-t-il dit. "Pour défendre Vinicius et les autres joueurs du Brésil, qui sont de très haut niveau, on doit défendre ensemble, avec des idées."

Le latéral du Paris SG estime toutefois que le Maroc possède lui aussi les armes pour rivaliser. "On connaît la nation du Brésil, la qualité qu’elle a, les joueurs qui sont là. Mais nous aussi, on a de la qualité. En Afrique, ils nous appellent les Brésiliens africains", a-t-il souri. "On est prêts pour faire quelque chose de grand, avec la confiance et le soutien de tous les Marocains."

Hakimi ne voit pas de favori clair dans ce premier match. "Dans un tournoi comme la Coupe du monde, il n’y a pas de favori. C’est du 50-50", a-t-il estimé. "Ça va être un match très équilibré, qui va se jouer sur les petits détails, surtout l’efficacité des deux côtés."

Le capitaine a également assuré que la chaleur ne constituait pas une excuse. "On est des Africains, on est habitués à la chaleur", a-t-il dit, rappelant que le Maroc était arrivé suffisamment tôt aux Etats-Unis pour s’adapter. "Le coach et son staff ont fait une bonne programmation."

Ouahbi a, de son côté, longuement insisté sur la qualité collective du Brésil de Carlo Ancelotti. "On dit qu’il y a beaucoup de qualité individuelle, c’est vrai, mais c’est aussi une équipe qui sait à quoi elle joue", a-t-il expliqué. "Carlo Ancelotti a apporté beaucoup plus de structure dans cette équipe."

Le sélectionneur marocain, qui dit avoir lu "tous les livres" de l’entraîneur italien, a plaisanté sur cet avantage théorique : "Peut-être que je vais avoir un ascendant, je connais tous ses secrets." Avant de redevenir sérieux : "C’est le Brésil. On dit que ce n’est pas le Brésil d’avant, mais ça reste le Brésil."

L’absence éventuelle ou confirmée de Neymar ne change pas, selon Ouahbi, l’approche marocaine. "Nous, on a préparé le match avec Neymar, sans Neymar. Il y a tellement de qualité que, pour eux, ça va sûrement changer quelque chose. Pour nous, je ne pense pas."

Sur le plan tactique, Ouahbi n’a rien voulu dévoiler. Il a rejeté l’idée d’un système figé, notamment le 4-2-3-1 évoqué par certains observateurs. "On a des principes bien clairs, mais on a des systèmes hybrides. On n’est pas figés sur un système", a-t-il prévenu. "Vous le verrez demain."

Hakimi a enfin évoqué le soutien attendu des supporters marocains au MetLife Stadium. "Je suis sûr que demain, il y aura plus de Marocains que de Brésiliens", a-t-il dit. "On sent cette force que les supporters donnent, même dehors, autour de l’hôtel. C’est une motivation en plus pour tout laisser sur le terrain."

Le capitaine, récent vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, a expliqué que Ouahbi lui avait accordé quelques jours pour célébrer avec sa famille et les supporters parisiens avant de rejoindre la sélection. Il a aussi raconté avoir peu échangé avec son coéquipier Marquinhos ces derniers jours. "Sur le terrain, on n’est pas coéquipiers. Dehors, on parlera. Sur le terrain, les deux veulent gagner. Que le meilleur gagne."

Pour les joueurs qui découvrent le Mondial, Hakimi a dit avoir transmis un seul conseil : "Profiter de chaque moment", tout en gardant en tête "la responsabilité" de porter "44 millions de Marocains" derrière eux.

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