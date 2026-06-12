Avec le Grand Stade Prince Moulay Abdellah, Mawazine voit plus grand
Les 26 et 27 juin, Douzi, Cheb Khaled, Morad et ElGrandeToto se produiront dans l’enceinte de 68.500 places, appelée à devenir l’une des nouvelles scènes majeures du festival.
Les 26 et 27 juin 2026, le Grand Stade Prince Moulay Abdellah accueillera quatre artistes parmi les plus populaires du moment.
Le vendredi 26 juin, le public retrouvera Douzi et Cheb Khaled pour une soirée placée sous le signe de la fête et de la musique populaire. Le lendemain, Morad et ElGrandeToto assureront la grande soirée de clôture du festival, dans ce qui s’annonce comme l’un des temps forts de cette édition 2026.
Avec l’entrée du Grand Stade Prince Moulay Abdellah dans la programmation, Mawazine élargit son offre artistique et propose un nouveau format capable d’accueillir un public plus nombreux.
Depuis plus de vingt ans, Mawazine rassemble à Rabat des artistes marocains et internationaux et attire chaque année des centaines de milliers de festivaliers. L’édition 2026 confirme cette ambition en misant sur un lieu emblématique récemment inauguré.
Le Grand Stade Prince Moulay Abdellah s’est déjà illustré sur la scène sportive en accueillant plusieurs rencontres de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 organisée par le Maroc, dont la finale face au Sénégal. Il s’apprête désormais à accueillir de grands événements culturels, à commencer par ces deux soirées de Mawazine.
Doté d’une capacité de près de 68.500 places, le complexe a fait l’objet d’une reconstruction complète après démolition. Le stade dispose notamment d’un éclairage de dernière génération, d’une pelouse moderne, de gradins élargis et de plusieurs espaces réaménagés pour améliorer l’expérience des spectateurs.
Le nouveau stade se distingue par sa façade LED de 100.000 m² inspirée du patrimoine marocain. Son design s’inspire notamment des feuilles de palmier, de la broderie point de Fès et de l’ornementation traditionnelle marocaine. La structure est composée de 19.200 triangles en aluminium couleur champagne et s’illumine grâce à quelque 70 kilomètres de bandes LED.
Avec son toit pare-vent à 360 degrés et ses équipements médiatiques de dernière génération, il figure désormais parmi les infrastructures sportives les plus modernes du continent.
En accueillant deux des principaux concerts de cette édition, le Grand Stade Prince Moulay Abdellah s’apprête ainsi à écrire une nouvelle page de son histoire, cette fois sur le terrain culturel.
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