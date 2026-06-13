Grand Musée de Rabat : le chantier à 900 MDH rattrapé par une facture contestée

À l’arrêt depuis plus de six mois sur le site de l’ancienne ambassade américaine, le futur Grand Musée d’archéologie et des sciences de la Terre est dans l'attente d'une clarification contractuelle et d'un nouvel appel d’offres. L’objectif d’une ouverture avant 2030 reste affiché, mais le calendrier glisse et le coût final pourrait dépasser le milliard de dirhams.

L'essentiel

L’arrêt du chantier est lié à un différend financier autour des travaux de terrassement.

La reprise reste conditionnée à une clarification contractuelle et au lancement d’un nouvel appel d’offres pour désigner les entreprises appelées à poursuivre les travaux.

Le calendrier initial, qui prévoyait une livraison au plus tard en 2028, ne pourra plus être tenu, même si l’objectif d’une ouverture avant 2030 reste maintenu.

Le coût final du projet, estimé au départ à 900 millions de DH, risque de dépasser largement le milliard de dirhams.

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Les détails

Présenté comme l’un des projets culturels les plus ambitieux, le Grand Musée d’archéologie de Rabat et des sciences de la Terre devait être réalisé dans un délai maximal de 36 mois. Plus d’un semestre après l’arrêt total du chantier situé sur le site de l’ancienne ambassade américaine, Médias24 a interrogé une source autorisée proche de ce dossier sur les causes de cette interruption et sur la capacité du projet à respecter son enveloppe de départ et l’échéance de 2030.

Une interruption provoquée par un différend financier

Selon notre source, l’arrêt du chantier ne résulte ni d’un manque de financement ni d’une remise en cause du projet, mais plutôt d’un contentieux portant sur les travaux de terrassement du site.

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"En réalité, les travaux ont été suspendus après l’apparition d’un désaccord concernant la surfacturation présentée par l’entreprise italienne chargée du terrassement, qui a réclamé des montants jugés excessifs par le maître d’ouvrage, Rabat Aménagement", explique notre interlocuteur, en ajoutant que la reprise du chantier ne pourra pas avoir lieu avant une clarification contractuelle.

En d’autres termes, le redémarrage de l’énorme chantier, qui mobilisait des ouvriers jour et nuit, est désormais conditionné au lancement, puis à l’aboutissement d’un nouvel appel d’offres destiné à désigner les entreprises appelées à poursuivre les travaux, ce qui aura des conséquences financières.

Un retard de livraison inévitable

Piloté par la Fondation nationale des musées (FNM), qui intervient sur les volets scientifique, culturel et muséographique, le projet est placé sous la maîtrise d’ouvrage de la société de développement local (SDL) Rabat Aménagement, qui assure le suivi opérationnel des marchés publics d’études préalables et de travaux inscrits dans les programmes de développement et de valorisation culturelle de la capitale.

Sachant que plusieurs mois ont été perdus et que l’arrêt prolongé du chantier rend impossible le respect du calendrier initial, il y aura, selon notre source, un report mécanique de la date de livraison finale.

Tout en rappelant que les travaux, qui ont commencé début 2025 après l’adjudication d’un appel d’offres relatif au premier lot de construction, devaient s’achever au plus tard en 2028, notre interlocuteur estime que ce décalage reste compatible avec l’objectif fixé par les autorités d’une ouverture avant le Mondial 2030, organisé conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Une facture appelée à augmenter

"Si les financements nécessaires ne sont pas remis en question et qu’aucune décision d’abandon ou de réduction de périmètre n’est envisagée, il est fort probable que l’État devra débloquer davantage de crédits pour mener le projet à son terme", reconnaît notre source, pour qui l’interruption du chantier et sa reprise après l’aboutissement d’un nouvel appel d’offres devraient générer un surcoût important.

Outre le retard accumulé depuis l’annonce de son lancement en 2015 et les ajustements techniques qui interviendront lors de la reprise du chantier, l’inflation mondiale due au conflit au Moyen-Orient rendra en effet inévitable l’actualisation de l’investissement initial de 900 MDH pour tenir compte de la hausse du coût des intrants.

Si aucun budget actualisé n'a été officiellement rendu public, notre interlocuteur pense qu’au regard des montants des appels d'offres précédents attribués en 2024, liés au terrassement, à la stabilisation, au contrôle technique et aux études, le coût final pourrait largement dépasser le milliard de dirhams.

Malgré "cet imprévu largement surmontable", notre source se veut optimiste en affirmant que, dès que les procédures d’appel d’offres seront achevées et les entreprises remobilisées, le chantier devrait reprendre son rythme normal, avec un objectif inchangé, à savoir faire de ce Grand Musée d’archéologie et des sciences de la Terre l’une des vitrines culturelles majeures du Maroc avant l’échéance de 2030.

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