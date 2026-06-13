img_pub
S'abonner
Rubriques
Publicité
Publicité
Quoi de neuf

Le Maroc intégré à un fonds Banque mondiale-SECO suisse pour renforcer les systèmes financiers

Doté de 4,65 millions de francs suisses, soit environ 54 millions de DH, le dispositif couvre quinze pays et vise à appuyer des réformes liées à l’inclusion, à la profondeur des marchés et à la résilience du secteur financier. Pour Rabat, il s’agit d’un cadre multilatéral d’accompagnement, et non d’une enveloppe bilatérale dédiée.

Le Maroc intégré à un fonds Banque mondiale-SECO suisse pour renforcer les systèmes financiers
Par
Le 13 juin 2026 à 9h00 | Modifié 13 juin 2026 à 9h01

Le Maroc a été intégré au périmètre d’un fonds fiduciaire administré par la Banque mondiale et financé par la Suisse, destiné à accompagner plusieurs pays dans le renforcement de leurs systèmes financiers.

Selon un document officiel de l’institution financière internationale, l’amendement à l’accord d’administration du "Finance for Development Single-Donor Trust Fund" prévoit une contribution suisse de 4,65 millions de francs suisses, soit environ 54 millions de DH au taux de change actuel.

Ce fonds, conclu entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d’État à l’économie, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ainsi que l’Association internationale de développement, deux institutions du groupe Banque mondiale, vise à améliorer la capacité des pays concernés à développer des systèmes financiers "profonds, inclusifs, efficaces et résilients".

Le Maroc figure désormais dans la liste des pays couverts par ce dispositif, aux côtés notamment de l’Albanie, de l’Azerbaïdjan, de l’Égypte, du Ghana, de l’Indonésie, de la Serbie, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, du Pérou, de l’Ukraine et du Vietnam.

La contribution suisse doit être versée en plusieurs tranches: 1,3 million de francs suisses après contre-signature, 1,85 million au plus tard le 30 juin 2026, 1 million au plus tard le 30 juin 2027 et 500.000 francs suisses au plus tard le 30 juin 2028.

L’intégration du Maroc à ce fonds ne correspond pas à une enveloppe bilatérale réservée au Royaume. Elle l’inscrit dans un cadre multilatéral d’appui aux réformes financières, centré sur l’approfondissement des marchés, l’inclusion financière, l’efficacité des systèmes et leur résilience.

Pour le Maroc, cette mention intervient alors que les autorités cherchent à renforcer le rôle du système financier dans le financement de l’investissement, l’accompagnement des entreprises et la mobilisation de capitaux privés, dans un contexte de réformes économiques et de grands chantiers d’infrastructures.

Les autres clauses de l’accord d’administration demeurent inchangées, selon le document de la Banque mondiale.

Médias24 - Journal économique marocain en ligne
Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!
Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp
© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.
Par
Le 13 juin 2026 à 9h00

à lire aussi

Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives
Quoi de neuf

Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives

Invité de l’émission "Li Lhadith Baqya", Nabil Benabdallah a révélé qu’il quittera la présidence du PPS après les prochaines élections législatives, affirmant que le parti "regorge de compétences aptes à prendre le relais".

Le Maroc et l'Argentine explorent les pistes de renforcement de leur coopération économique
Quoi de neuf

Le Maroc et l'Argentine explorent les pistes de renforcement de leur coopération économique

Réunis le 11 juin 2026 à Buenos Aires, dans le cadre de la 8ᵉ session de la Commission mixte et de la 6ᵉ session des consultations politiques, le Maroc et l’Argentine ont engagé un dialogue approfondi sur l’état et les perspectives de leur coopération bilatérale, fondée sur l’Accord de coopération commerciale, économique et technique signé en 1978.

&ldquo;Nidam Tayyibat&rdquo;, ce régime viral sans validation scientifique qui peut nuire à la santé
Santé

“Nidam Tayyibat”, ce régime viral sans validation scientifique qui peut nuire à la santé

Popularisé autour de promesses de digestion améliorée, de perte de poids et de "guérison", ce mode alimentaire exclut notamment les œufs, le poulet, les légumineuses, plusieurs légumes, de nombreux fruits et une partie des produits laitiers. Pour le Dr Mohamed Adahchour, ces restrictions exposent surtout à des carences, à un appauvrissement du microbiote et à des risques métaboliques à long terme.

Mondial 2026. Maroc-Brésil : un élan à prolonger
Football

Mondial 2026. Maroc-Brésil : un élan à prolonger

Frappés par deux importants forfaits, les Lions de l’Atlas n’en restent pas moins confiants au moment de lancer leur aventure américaine face au Brésil, ce samedi 13 juin (23h) au MetLife Stadium dans le New Jersey. Contrairement à l’édition précédente, Achraf Hakimi et ses coéquipiers ne seront pas épargnés par la lumière qui nimbe les grandes nations.

Maroc-Brésil (Mondial 2026) : quelle heure, quelles chaînes
Quoi de neuf

Maroc-Brésil (Mondial 2026) : quelle heure, quelles chaînes

Le Maroc lance son Mondial 2026 par un choc de prestige face au Brésil, dans une rencontre qui donnera d’emblée le ton de son parcours.

Le géant norvégien des peintures Jotun investit 100 MDH dans une usine à Casablanca-Settat
Quoi de neuf

Le géant norvégien des peintures Jotun investit 100 MDH dans une usine à Casablanca-Settat

Avec 100 millions de DH engagés dans la région Casablanca-Settat et 60 emplois directs annoncés à l’horizon 2030, le groupe scandinave va produire localement une partie de ses revêtements. Un projet qui doit renforcer la filière chimique et entraîner davantage de fournisseurs marocains dans son sillage.

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives
Le Maroc et l'Argentine explorent les pistes de renforcement de leur coopération économique
"Nidam Tayyibat", ce régime viral sans validation scientifique qui peut nuire à la santé
Mondial 2026. Maroc-Brésil : un élan à prolonger
Maroc-Brésil (Mondial 2026) : quelle heure, quelles chaînes
Le géant norvégien des peintures Jotun investit 100 MDH dans une usine à Casablanca-Settat
Mondial 2026 : le Brésil favori des bookmakers face au Maroc, sans excès de confiance
Les pistes des Economistes istiqlaliens pour la réforme des circuits commerciaux face à la flambée des prix
L'accusation de "narcoterroriste" a remplacé celle de "communiste" estime la Nobel de la paix Rigoberta Menchú(afp)
Grand Musée de Rabat : le chantier à 900 MDH rattrapé par une facture contestée