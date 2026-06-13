Le Maroc intégré à un fonds Banque mondiale-SECO suisse pour renforcer les systèmes financiers
Doté de 4,65 millions de francs suisses, soit environ 54 millions de DH, le dispositif couvre quinze pays et vise à appuyer des réformes liées à l’inclusion, à la profondeur des marchés et à la résilience du secteur financier. Pour Rabat, il s’agit d’un cadre multilatéral d’accompagnement, et non d’une enveloppe bilatérale dédiée.
Le Maroc a été intégré au périmètre d’un fonds fiduciaire administré par la Banque mondiale et financé par la Suisse, destiné à accompagner plusieurs pays dans le renforcement de leurs systèmes financiers.
Selon un document officiel de l’institution financière internationale, l’amendement à l’accord d’administration du "Finance for Development Single-Donor Trust Fund" prévoit une contribution suisse de 4,65 millions de francs suisses, soit environ 54 millions de DH au taux de change actuel.
Ce fonds, conclu entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d’État à l’économie, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ainsi que l’Association internationale de développement, deux institutions du groupe Banque mondiale, vise à améliorer la capacité des pays concernés à développer des systèmes financiers "profonds, inclusifs, efficaces et résilients".
Le Maroc figure désormais dans la liste des pays couverts par ce dispositif, aux côtés notamment de l’Albanie, de l’Azerbaïdjan, de l’Égypte, du Ghana, de l’Indonésie, de la Serbie, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, du Pérou, de l’Ukraine et du Vietnam.
La contribution suisse doit être versée en plusieurs tranches: 1,3 million de francs suisses après contre-signature, 1,85 million au plus tard le 30 juin 2026, 1 million au plus tard le 30 juin 2027 et 500.000 francs suisses au plus tard le 30 juin 2028.
L’intégration du Maroc à ce fonds ne correspond pas à une enveloppe bilatérale réservée au Royaume. Elle l’inscrit dans un cadre multilatéral d’appui aux réformes financières, centré sur l’approfondissement des marchés, l’inclusion financière, l’efficacité des systèmes et leur résilience.
Pour le Maroc, cette mention intervient alors que les autorités cherchent à renforcer le rôle du système financier dans le financement de l’investissement, l’accompagnement des entreprises et la mobilisation de capitaux privés, dans un contexte de réformes économiques et de grands chantiers d’infrastructures.
Les autres clauses de l’accord d’administration demeurent inchangées, selon le document de la Banque mondiale.
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