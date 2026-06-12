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Motocyclisme à El Jadida : la course test du championnat du monde sauvée in extremis

Les autorités locales d'El Jadida ont finalement levé leurs réserves sur la course test de Haouzia, permettant le maintien d'un événement présenté comme stratégique pour l'accueil d'une manche mondiale de motocyclisme sur sable.

Motocyclisme à El Jadida : la course test du championnat du monde sauvée in extremis
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Le 12 juin 2026 à 20h59 | Modifié 12 juin 2026 à 20h59

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Le 12 juin 2026 à 20h59

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