Motocyclisme à El Jadida : la course test du championnat du monde sauvée in extremis

Après deux mois d’audience, la cour d’appel a tranché le sort des 18 prévenus majeurs poursuivis après les événements de septembre 2025 sur l’autoroute urbaine. Deux détenus restent incarcérés, trois autres écopent du sursis, tandis que la défense conteste toujours le fond du dossier et n’exclut pas l’appel.

Voici les prévisions pour le samedi 13 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie : - Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est […]

Ses titres "La" et "Yma" ont cumulé 15 semaines en tête du Hot 100 arabe, tandis que "La" affiche 128 semaines consécutives de présence dans les classements. Une consécration pour un artiste parti de Belgique et devenu l’un des visages les plus suivis de la pop urbaine maghrébine.

La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 12 juin sur une nette hausse. Le MASI a gagné 1,86%, soutenu notamment par le rebond des valeurs minières après les fortes turbulences observées la veille. Managem, Attijariwafa bank et LabelVie ont concentré l'essentiel des échanges.

Les 26 et 27 juin, Douzi, Cheb Khaled, Morad et ElGrandeToto se produiront dans l’enceinte de 68.500 places, appelée à devenir l’une des nouvelles scènes majeures du festival.

Dans le cadre de la nouvelle LGV, le site prévu à l’intersection du boulevard Roudani, de la route d’El Jadida et de l’autoroute urbaine doit devenir un pôle de connexion de plus de 21.980 m², adossé au projet urbain Nassim.

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Le 12 juin 2026 à 20h59 | Modifié 12 juin 2026 à 20h59

Les autorités locales d'El Jadida ont finalement levé leurs réserves sur la course test de Haouzia, permettant le maintien d'un événement présenté comme stratégique pour l'accueil d'une manche mondiale de motocyclisme sur sable.

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