Mondial 2026 : le Brésil favori des bookmakers face au Maroc, sans excès de confiance

À quelques heures du coup d’envoi au MetLife Stadium, les grilles consultées donnent la Seleçao autour de 1,60-1,70, contre près de 6 pour un succès des Lions de l’Atlas. Mais les marchés annexes — double chance, buteurs, score à la mi-temps, vainqueur final du tournoi — racontent aussi une affiche jugée moins déséquilibrée qu’elle n’en a l’air.

Le Brésil part nettement favori face au Maroc pour son entrée en lice au Mondial 2026, samedi 13 juin 2026 au MetLife Stadium d’East Rutherford, selon les principales sociétés de paris, qui n’excluent toutefois pas un match plus serré que ne le suggère le prestige de la Seleçao.

A quelques heures du coup d’envoi, les cotes consultées samedi plaçaient la victoire brésilienne autour de 1,60 à 1,70, contre environ 3,80 à 4,00 pour un match nul et entre 5,00 et près de 6,00 pour un succès marocain.

Chez Betclic, le Brésil était ainsi coté à 1,65, le nul à 3,93 et le Maroc à 5,50. Pinnacle affichait une tendance comparable, avec la Seleçao à 1,632, le nul à 3,910 et les Lions de l’Atlas à 5,920. Sur les comparateurs internationaux, Oddspedia situait également le Brésil autour de 1,62, tandis qu’Oddschecker recensait les meilleurs prix britanniques à 8/11 pour la victoire brésilienne, 3/1 pour le nul et 19/4 pour le Maroc.

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Une hiérarchie claire, mais un scénario ouvert

Cette hiérarchie confirme le statut du Brésil, quintuple champion du monde et dirigé désormais par Carlo Ancelotti. Mais elle ne dessine pas pour autant un scénario à sens unique. Plusieurs opérateurs et sites spécialisés mettent en avant la capacité marocaine à tenir le choc, quatre ans après la demi-finale historique des Lions de l’Atlas au Qatar.

Le pari "Maroc ou nul" figure parmi les angles les plus cités. Racing Post en faisait son meilleur choix à 13/10, tandis que Le Figaro Paris Sportifs recommandait une double chance "nul ou Maroc" à la mi-temps, cotée 1,63 chez Bwin. L’idée dominante reste la même : le Brésil possède davantage de talent offensif, mais le Maroc a l’organisation, l’expérience et les armes de transition pour compliquer son premier match.

Buts, mi-temps, buteurs: les autres signaux des grilles

Les marchés liés aux buts traduisent aussi cette prudence. Pinnacle plaçait la ligne asiatique à 2,25 buts, avec une légère prime au "plus de 2,25". D’autres opérateurs ou sites de pronostics mettaient en avant le "plus de 2,5 buts" ou l’option "les deux équipes marquent". Le Figaro Paris Sportifs citait notamment le "plus de 2,5 buts" à 2,10 et "les deux équipes marquent" à 2,00 chez bet365.

Sur les buteurs, les noms brésiliens dominent logiquement. Vinicius Junior apparaît parmi les favoris pour ouvrir le score, autour de 4,70 sur certaines grilles, et pour marquer à tout moment, autour de 2,50. Raphinha est lui aussi très exposé, avec des cotes proches de 2,75 pour inscrire un but pendant le match, ou 9/4 chez William Hill. La plateforme britannique affichait également "Brésil devant à la mi-temps" à 11/8 et "Brésil gagne et les deux équipes marquent" à 3/1.

Les marchés marocains existent toutefois. bet365 mettait notamment en avant Brahim Diaz buteur à tout moment à +450, soit une cote décimale de 5,50, signe que les opérateurs n’excluent pas une contribution offensive marocaine malgré le statut d’outsider des Lions de l’Atlas.

Au Maroc, la MDJS propose aussi l’affiche Brésil-Maroc via sa plateforme COTE&SPORT, dans son offre consacrée à la Coupe du monde, avec des marchés classiques autour du résultat final, de la mi-temps, du but/pas but et de différentes combinaisons. Ses cotes, comme celles des opérateurs internationaux, restent susceptibles d’évoluer jusqu’au coup d’envoi.

Le titre mondial, une autre échelle de lecture

Sur le marché du vainqueur final du Mondial, l’écart est plus net encore. Le Brésil figure toujours parmi les principaux favoris de la compétition, autour de 8/1 chez plusieurs opérateurs anglo-saxons, derrière ou au contact de l’Espagne, de la France et de l’Angleterre. Le Maroc, malgré son parcours de 2022 et son nouveau statut international, demeure classé parmi les outsiders, autour de 50/1.

Les bookmakers dessinent donc une hiérarchie claire : le Brésil est favori, le nul est pris au sérieux, et la victoire marocaine reste une cote haute. Mais leurs grilles reflètent aussi une forme de prudence nouvelle autour des Lions de l’Atlas, désormais perçus moins comme un figurant que comme un outsider capable de transformer le premier choc du groupe C en piège pour l’un des grands favoris du tournoi.

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